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Мутко предсказал рост цен на жильё в России 

News.ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Стоимость жилья вырастет минимум на 8 процентов, если состоится переход на проектное финансирование застройщиков и аккумулирование средств дольщиков на эскроу-счетах.
Рост стоимости жилья составит минимум 8% в городах Российской Федерации. Это обязательно произойдет при переходе на проектное финансирование застройщиков и аккумулирование средств дольщиков на эскроу-счетах.
«Застройщик должен получить кредит, ставка составит, например 8%. Это всё переложат на гражданина РФ», — сказал вице-премьер РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко.
Он добавил, что кроме банковских ставок, в стоимость жилья будут включены другие издержки, такие как стоимость материалов. Правительство сейчас ищет решение и договаривается с банковским сектором о выдаче кредитов застройщикам под низкие проценты.
«Мы должны практически дать возможность, не вторгаясь в экономику, завершить уже начатую стройку», — объяснил вице-премьер.
Как сообщал News.ru, комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям предложил сделать обязательными продажи по эскроу-счетам для новых и уже строящихся проектов. Депутаты предлагают запустить проект 1 июля 2019 года. Использование эскроу-счетов позволяет девелоперам строить дома за счёт банковских кредитов, получая доступ к деньгам дольщиков только после того, как введут дом в эксплуатацию.
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Комментарии3
Недвижимость , Личный счет , Виталий Мутко , Госдума
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