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Садоводам упростили возможность прописываться в дачных домах 

Рамблер 6 часов назад
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором описан упрощённый порядок признания садового дома жилым, и наоборот. Документ был опубликован на сайте Правительства РФ.
"Устанавливается уведомительный характер признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на основании исчерпывающего перечня документов", — говорится в тексте постановления.
Нововведения значительно упростят жизнь тем садоводам, кто возвёл на дачном участке дом для круглогодичного проживания. Теперь в таких зданиях будет доступна регистрация «по постоянному или временному месту проживания». Для этого нужно будет присвоить даче почтовый адрес. Также, согласно постановлению дом, признанный жилым, можно будет перевести в разряд садовых построек.
Закон о «дачной реформе» был подписан Владимиром Путиным летом 2017 года. Со следующего года все участки будут делиться на две категории: садовые, на которых будет разрешено возведение капитальных строений, и огородные, предназначенные только для хозяйственных построек без фундамента.
Комментарии72
Недвижимость , Видео , Дмитрий Медведев , Владимир Путин
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