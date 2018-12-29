Садоводам упростили возможность прописываться в дачных домах

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором описан упрощённый порядок признания садового дома жилым, и наоборот. Документ был опубликован на сайте Правительства РФ.

"Устанавливается уведомительный характер признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на основании исчерпывающего перечня документов", — говорится в тексте постановления.

Нововведения значительно упростят жизнь тем садоводам, кто возвёл на дачном участке дом для круглогодичного проживания. Теперь в таких зданиях будет доступна регистрация «по постоянному или временному месту проживания». Для этого нужно будет присвоить даче почтовый адрес. Также, согласно постановлению дом, признанный жилым, можно будет перевести в разряд садовых построек.