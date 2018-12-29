Что ждет дачников в 2019 году

С 2019 года жизнь российского дачника претерпит ряд изменений, которые в целом можно сформулировать как уменьшение анархии и увеличение единообразия в регулировании загородной жизни.

В основном перемены сводятся к уменьшению необходимости обращаться в госорганы и снижению количества бумажек. Но сами правила землепользования станут жестче.

С 1 марта 2019 года вводится единый уведомительный порядок начала и окончания строительства объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов, а также их оформления в собственность в СНТ и населенных пунктах.

Дачники не смогут построить или реконструировать дом без специальных уведомлений.

И еще 14 месяцев у дачников есть, чтобы явиться «с повинной» в рамках так называемой дачной амнистии: легализовать постройки, которые дачными не являются, но которые их владельцы выдавали за таковые и тем облегчали себе налоговое бремя.

В целом Новый год станет годом начала борьбы с самостроем на территории СНТ. При этом для тех, кто захочет построить баню, беседку или сарай, по-прежнему не потребуется разрешений и уведомлений. В следующем году для них ничего не изменится.

С 2019 года по закону ФЗ-217 все садовые товарищества обяжут открыть счета в банках, куда будут поступать взносы их членов и производиться безналичная оплата работ и услуг. Это в значительной мере упростит жизнь дачников, говорит руководитель общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

В садоводческих товариществах не такая уж редкость, когда между их членами возникают конфликты из-за денег. Чаще всего это происходит потому, что председатель СНТ собрал в начале сезона со своих соседей взносы на какие-то общие нужды — отсыпку дороги и т. д. — а по завершению сезона садоводы оказываются неудовлетворенными результатами. И в адрес председателя начинают сыпаться обвинения в том, что он нерационально потратил общие средства или вовсе их прикарманил, — сказал она «Ридусу»

Немало дачников, не обладающих талантом предсказывать будущее, ранее выстроили на своих участках сооружения, которые в то время налогом не облагались или облагались пониженным налогом как нежилые строения: хозпостройки, бани и т. д.

Сейчас собственников поставили перед свершившимся фактом: бесплатный сыр кончается.

Во всем, что касается земельно-строительного налогообложения, в России царит такой хаос, что с этим часто не могут разобраться даже профессионалы, сетует юрист Союза садоводов Татьяна Глазкова.

Власти Подмосковья ищут любую возможность пополнения казны, которая еще со времен губернаторства Громова является черной дырой. После окончания так называемой дачной амнистии за легализацию такой собственности будут взимать немалую плату, — сказала она «Ридусу».

В самой худшей ситуации оказываются те владельцы участков, которые возвели постройки на землях, не предназначенных под строительство — в тех же садоводческих товариществах.

Не позавидуешь и тем, кто когда-то построил у себя на участке летний домик (который облагается льгоотным налогом), а через десяток-другой лет они сами или уже их дети выстроили рядом капитальный дом, не ставя в известность БТИ — по сути, возвели тот самый самострой.

Сейчас, когда скрыть такое строение станет невозможным, хозяева участков начинают чесать в затылке — а хватит ли у них ресурсов, чтобы платить налог на этот дом? Причем с помощью дронов власти выявили астрономическое число таких строений — 200 тысяч в одном лишь Подмосковье.

В суды валом идут иски от собственников, которые ранее зарегистрировали свои летние домики как капитальные жилые дома, не думая о том, что когда-то на эту категорию построек будет введено повышенное налогообложение. До последнего времени вообще дачное строительство велось в условиях полной анархии: люди сперва строили дома как им взбредет в голову, а затем уже регистрировали их по факту. Органы власти никак не могли контролировать, насколько безопасны такие постройки, — говорит юрист.

Власти спохватились еще в 2016 году, когда стали требовать сперва предоставить документацию, лишь после согласования которой можно начать рыть котлован. Разрешение же стоит немалых денег, и многие собственники предпочитали ждать, пока гром не грянет — а грянет он уже в 2019 году.