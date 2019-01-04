Семьям пенсионеров и инвалидов дадут компенсацию на капремонт

Компенсации получат собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 или 80 лет и проживающие в составе семьи, состоящей из неработающих пенсионеров и неработающих инвалидов I и II группы.

До этого в законодательстве существовала коллизия, лишающая людей компенсаций. Нестыковка заключалась в том, что регионы компенсировали взносы на капитальный ремонт неработающим пожилым людям только в том случае, если они живут одиноко или в семьях из неработающих пенсионеров.

Люди, достигшие 70-летнего возраста, получают льготу в размере 50 процентов, а старше 80 лет — 100 процентов компенсацию, то есть совсем не платят за капремонт. Инвалиды I и II группы, если они являются собственниками квартиры, также получают 50-процентную льготу.

Но вот если семья состоит из инвалида и пенсионера, то ее члены не получают ничего. Пенсионеры — из-за того, что не являются одиноко живущими, а инвалиды — потому что зачастую не являются собственниками квартиры. Пенсионерам приходится идти на хитрые меры, выписывать супругов в другое помещение только для того, чтобы пользоваться льготой.

Именно эту несправедливость законодатели решили исправить. Документ добавляет семьи, в которых совместно проживают неработающие пенсионеры старше 70 лет и инвалиды I или II группы, к категории получателей региональных компенсаций на оплату капремонта. При достижении возраста 70 лет члены таких семей будут получать льготу в размере 50 процентов, а при достижении возраста 80 лет — 100-процентную компенсацию.

"Хотелось бы обратить внимание, что это закон не прямого действия", — поясняет Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра Высшей школы госуправления РАНХиГС.

То есть с 1 января заработает федеральная норма. Но для того, чтобы ей смогли воспользоваться пенсионеры и инвалиды в регионах, власти субъектов должны принять ее на своей территории.