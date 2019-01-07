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Что изменится в 2019 году для владельцев квартир 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: iStock
О наиболее важных изменениях для собственников квартир, которые произойдут в этом году, "Российская газета" расспросила исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлану Разворотневу.
РГ: Светлана Викторовна, так что нас ждет нового в сфере ЖКХ?
Светлана Разворотнева: Из хорошего — продолжается программа "Комфортная городская среда". В конце прошлого года была активная дискуссия об исключении из нее дворов. Звучали предложения оставить только общественные пространства. Но в 2019 году дворы в этой программе должны остаться.
РГ: Есть еще хорошие новости?
Светлана Разворотнева: Да, продлена программа переселения из аварийного жилья. В 2019 году у нас продолжат переселять дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Это те дома, которые забыли включить в программу, не включили, не успели. Такие случаи выявлены прокуратурой. Также будут разработаны новые механизмы переселения. Первая рабочая группа в Минстрое уже прошла. Планируется увеличивать бюджет программы за счет привлечения инвесторов. Важная составляющая — выделение в отдельное направление работы с ветхими домами. Эту тему мы будем обсуждать 17 января в Минстрое. Планируется разработать и более четкие критерии признания домов аварийными.
РГ: Когда начнется переселение из аварийных домов, которые признаны таковыми уже после 2012 года?
Светлана Разворотнева: В этом году регионы должны составить перечни таких домов. Дальше их расселение будет распределено в программе.
РГ: А что изменится в сфере защиты льготных категорий граждан?
Светлана Разворотнева: К примеру, с 1 января вступил в силу закон, по которому компенсацию взносов на капремонт могут получать не только одиноко проживающие пенсионеры, но еще и семьи пенсионеров с инвалидами. Также меняются правила предоставления жилья детям-сиротам. У регионов появятся единые реестры для этих детей.
РГ: В прошлом году было много изменений в управлении многоквартирными домами. А сейчас что-то меняется?
Светлана Разворотнева: С 12 января заработает норма, которая касается брошенных домов. Орган местного самоуправления сможет назначать для них управляющую организацию сроком до года.
РГ: Зачем такая организация нужна, если дом брошен и в нем никто не живет?
Светлана Разворотнева: Она нужна, чтобы поддерживать дом в нормальном состоянии, готовить его к зиме. Потому что могут дать отопление, а в таком доме случится порыв трубы. Еще с 1 марта вступает в силу постановление правительства, в соответствии с которым сантехник должен проходить в квартиру в бахилах и с бейджиком. Это то, что все запомнили. В основном, конечно, документ касается работы аварийно-диспетчерских служб, в которые люди должны дозваниваться за пять минут.
РГ: Если я правильно помню, в документе достаточно много требований к диспетчерским службам?
Светлана Разворотнева: Да, обратившемуся должны перезвонить, если он не дозвонился. На обследование аварии дается два часа, есть еще целый ряд требований.
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Недвижимость , Генпрокуратура РФ , Минстрой , "Российская газета"
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