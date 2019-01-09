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ЛУКОЙЛ потратил 1,8 млрд рублей и $26 млн на buy back 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Компания Lukoil Securities Limited, дочерняя структура ЛУКОЙЛа, купила на рынке 372,355 тыс. обыкновенных акций компании. В то же время было выкуплено 371,255 тыс. депозитарных расписок.
Как следует из сообщения компании, выкуп осуществлялся с 24 по 28 декабря 2018 года. Закупка проводилась на открытом рынке в рамках проведения программы обратного выкупа акций по средневзвешенной цене в 4,946 тыс. рублей за обыкновенную акцию и $71,84 за депозитарную расписку, говорится в сообщении компании.
Таким образом на выкуп было потрачено 1,842 млрд рублей и $26,671 млн соответственно.
Программа обратного выкупа акций ЛУКОЙЛа общей стоимостью до $3 млрд проводится на открытом рынке с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года.
Как ранее писал News.ru, за девять месяцев 2018 года чистая прибыль ЛУКОЙЛа по международным стандартам финансовой отчетности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 54,3%. В денежном выражении это составило 460,1 млрд рублей.
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Комментарии
Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика , Лукойл
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