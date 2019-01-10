Как вырастут цены на жилье в новостройках?

Цены на столичные новостройки массового сегмента выросли на 7% в 2018 году, и это стало рекордным показателем. В 2019 году этот рекорд может быть побит. Аналитики предсказывают рост на 10%, пишет РБК.

Почему цены повышаются? Основная причина — реформа долевого строительства. Дополнительная защита средств дольщика оборачивается расходами для застройщика — за банковский кредит нужно платить проценты. На себестоимости строительства скажется повышение НДС и акциз на топливо.

Еще одна причина роста — высокий спрос. За прошлый год число договоров долевого участия увеличилось на 49%. Спрос сохранится минимум до середины 2019 года.