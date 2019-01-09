Раскрыты данные о самом дешевом московском жилье

Малогабаритную квартиру в Москве можно приобрести менее чем за два миллиона рублей, свидетельствуют материалы портала Domofond, предоставленные редакции «Ленты.ру»

Самый доступный подобный объект стоит 1,6 миллиона рублей — это студия без отделки общей площадью около девяти квадратных метров, расположенная в многоквартирном доме в 18 минутах ходьбы от станции метро «Алтуфьево», выяснили аналитики.

Еще одна малогабаритная квартира площадью 12 квадратных метров выставлена с ценником 1,99 миллиона рублей — она находится в окрестностях станции «Печатники». Объект также не отремонтирован.

В Южном Чертаново за 2,5 миллиона рублей продается квартира такого же размера. Окна выходят во двор, покупателю обещают хороших соседей и чистый подъезд. До ближайшей станции метро «Улица Академика Янгеля» — восемь минут пешком. В том же районе есть еще одна студия площадью 12 квадратных метров, оцененная в 2,15 миллиона рублей.

Около «Южной» студию общей площадью 13 квадратных метров можно приобрести за те же 2,15 миллиона рублей. Аналогичный объект сотрудники Domofond нашли в районе «Домодедовской».

Средняя стоимость 12-метровых квартир в столице составляет около 1,9 миллиона рублей, подсчитали эксперты. Чаще всего такие объекты располагаются на первых этажах. Многие из них продаются исключительно за наличный расчет, без мебели и чистовой отделки.

Осенью 2018-го аналитики рынка недвижимости заговорили о намечающемся в Москве дефиците малогабаритного жилья. По их оценке, к сентябрю на вторичном рынке осталось в два раза меньше компактных объектов, чем год назад, осенью 2017-го.