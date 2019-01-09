Finn Flare арендовала 12 тыс. кв м складов в Москве

ООО "Нью Фэшн", владеющее правами на товарный знак Finn Flare, арендовало склад площадью 11,8 тысячи квадратных метров в Москве, говорится в сообщении консультанта сделки компании Skladium.

"Арендованный склад соответствует классу A. Он расположен вблизи метро "Варшавская", рядом с Варшавским и Каширским шоссе", — отмечается в нем.

Ранее ООО "Нью Фэшн" снимало склад неподалеку площадью 6 тысяч квадратных метров.

Finn Flare — торговая сеть магазинов и аксессуаров в стиле casual для женщин и мужчин. Марка зарегистрирована в 1965 году. Компания владеет собственной и партнёрской сетью, насчитывающей более 150 магазинов на территории России и СНГ.