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Названы причины предстоящего роста цен на жилье 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: РИА Новости
В 2019-м средняя стоимость «квадрата» в столичных новостройках может увеличиться на 5-10 процентов. Удорожанию жилья будут способствовать пять основных факторов, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По подсчетам аналитиков, в 2018-м новые квартиры в Москве подорожали на семь процентов, до 161 тысячи рублей за квадратный метр в среднем (без учета предложений в элитных домах). В текущем году «гораздо больше причин для роста цен, нежели для их снижения», подчеркивают они.
Как отмечается в предоставленных материалах, в первую очередь удорожание жилья будет спровоцировано реформой долевого строительства — с 1 июля запускается механизм проектного финансирования: застройщики больше не смогут возводить жилье на средства дольщиков, из-за чего их расходы возрастут. Следовательно, увеличится и конечная стоимость квадратного метра.
Второй фактор — повышение страховых отчислений. Правительство может увеличить взносы в Фонд защиты прав дольщиков (сейчас девелоперы перечисляют в него 1,2 процента от суммы каждой сделки с покупателем). В этом случае застройщикам придется повысить стоимость квартир.
Третья причина прогнозируемого роста цен на жилье — ускорение инфляции. «В 2019 году повышен налог на добавленную стоимость и акциз на топливо, что непременно скажется на себестоимости строительства», — указывают в «Метриум».
Наконец, удорожанию метров, по мнению экспертов, будут способствовать девальвация рубля и высокий спрос на квартиры.
В конце 2018-го рост цен на жилье в новом году спрогнозировали более половины россиян, принявших участие в соответствующем тематическом опросе. Падения стоимости квартир в 2019-м ждут лишь 14 процентов жителей страны, а в ценовую стабильность верят 34 процента.
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Комментарии2
Недвижимость , Lenta.ru
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