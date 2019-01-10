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Россияне все активнее интересуются покупкой недвижимости за рубежом — число запросов и сделок растет, причем темпы роста все ускоряются. За последние два года скачок и вовсе составил 70 процентов. Приобретают не только почти родные Турцию, Кипр и Болгарию, но и более экзотические варианты, причем немалая доля сделок совершается ради ВНЖ или второго паспорта. С 2019 года таких программ стало больше — в основных изменениях разбиралась «Лента.ру»

Вышедший в начале января 2019-го «Отчет о глобальной мобильности» компании Henley & Partners подтвердил, что тренд на получение второго паспорта набирает обороты по всему миру: им уже обзавелись более трети ультрабогатых людей, и примерно столько же рассчитывают сделать это в будущем. Тренд затрагивает не только миллиардеров — стабильно высоким остается интерес к демократичным программам гражданства и ВНЖ за инвестиции (Греция, Турция и стабильно любимый россиянами Кипр).

Увы, сама Россия свое положение в Индексе паспортов (составляется по уровню свободы передвижения) за год не только не улучшила — наоборот, сползла на один пункт вниз. Сейчас страна занимает 48 место из 104 — без визы россияне могут посещать 119 стран. Для сравнения: у большинства бывших соседей по СССР позиции, конечно, слабее, но, например, грузины отстают совсем ненамного (51 место рейтинга с безвизом в 114 странах), а украинцы ушли вперед (128 стран и 41-я позиция в списке).

А вот россияне, в глобальном тренде, продолжают наращивать интерес ко второму гражданству за инвестиции в недвижимость, отмечают составители рейтинга.

По статистике Prian, доля покупателей зарубежной недвижимости, планирующих переезд в страну покупки, к концу 2018 года выросла до 50 процентов (пять лет назад показатель не превышал 40 процентов, а в 2011-м и вовсе ограничивался четвертью). Как отмечают в компании, самые популярные страны — Кипр, Мальта и Турция. Не все эти сделки — ради ВНЖ или гражданства, но таких достаточно много.

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А по данным Финансового университета при Правительстве России , за последние два года интерес сограждан к приобретению недвижимости за рубежом вырос на 70 процентов. В топе стран — Болгария, Турция, Германия, Чехия, Кипр и Черногория.

Последняя, кстати, с запуском собственной программы гражданства за инвестиции в недвижимость сразу же заняла шестое место в глобальном рейтинге «золотых виз». Пятое место досталось еще одной «дебютантке» — Молдове.

Обе страны попали в рейтинг впервые — и сразу на приличные позиции. Еще одна страна, существенно изменившая в 2018-м условия по выдаче «золотых виз», занимает четвертое место рейтинга — это Антигуа и Барбуда.

На что могут рассчитывать инвесторы в этих странах, и с какой суммой им придется расстаться ради второго паспорта?

Европа, недорого

Программа «золотой визы» в Черногории успешно работает с 2015 года, но до января 2019-го инвесторы могли рассчитывать только на ВНЖ. Теперь добавилось и гражданство.

Чтобы получить черногорский паспорт, потребуется вложить 450 тысяч евро в одобренные правительством объекты недвижимости в развитых районах страны (на юге или у береговой линии). Можно и сэкономить — уложиться в 250 тысяч, но покупать недвижимость придется в менее развитых районах на севере страны. И это еще не все траты — дополнительно заявители должны будут заплатить правительственные сборы в размере 100 тысяч евро.

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Проекты, одобренные властями для программы «Гражданство через инвестиции», еще не были анонсированы. По идее, недвижимость будет строиться специально для инвестиционной программы, но стандартный процесс подразумевает и аккредитацию крупных элитных комплексов — таких как Lustica Bay и Portonovi (строятся на побережье Адриатики). Порядок цен — от 2,5-3 до 13,5 тысячи евро за квадратный метр. По информации Henley & Partners, консультирующих программу, возможно, одобренные проекты появятся на элитном лыжном курорте Kolasin.

Сверхдорогие крайности не обязательны — в среднем даже с учетом элитного сегмента метр черногорской недвижимости, по данным Numbeo, стоит порядка 3550 евро.

К слову, количество черногорских паспортов, которые будут выданы инвесторам, ограничено — программа будет действовать три года, в течение которых смогут получить гражданство не более 2000 заявителей.

Черногория пока не является членом Евросоюза (хотя и стремится туда), поэтому паспорт страны не позволяет жить и работать в ЕС. Однако граждане Черногории могут посещать без визы 123 страны мира, включая страны Шенгенской зоны, Турцию, Россию, Украину, Израиль и ОАЭ.

Смешные цены

Программа стартовала в ноябре 2018-го и уже занимает пятое место в глобальном рейтинге. Причина — низкий порог входа: от 100 тысяч евро. Это примерно та же ценовая ниша, что и у карибских программ (Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Гренада).

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Так же как и гражданство карибских стран, молдавский паспорт не дает права жить и работать в странах Европейского союза, но позволяет посещать страны Шенгенской зоны без визы. С паспортом Республики Молдова можно посещать без визы 122 страны мира, включая Россию и Турцию. Но нет британского безвиза — в отличие от карибских программ.

Молдова стремится стать страной-кандидатом на членство в ЕС, но если паспорт и «вырастет» до европейского, то еще очень не скоро.

Процесс получения молдавского паспорта достаточно простой — взнос в государственный фонд на сумму от 100 тысяч евро, причем в заявление могут быть включены дети в возрасте до 29 лет и родители (основного заявителя и супруги/супруга) старше 55 лет.

А вот специфической опции гражданства за покупку недвижимости в стране нет. Впрочем, и минимальная сумма вложений не превышает размера черногорского правительственного взноса. А цены на недвижимость в стране, если есть желание проживать там постоянно или отдыхать время от времени, весьма демократичны. По статистике местного сервиса Flatfy, средняя стоимость метра в новостройках Кишинева осенью 2018-го не превышала 650 евро, а самый дорогой метр в молдавской столице стоит 1420 евро (по такой цене продается жилье в давно сданном элитном ЖК Crown Plaza Park).

Налетай, подешевело

Для любителей «угореть по классике» — карибские Антигуа и Барбуда. Это тоже недорогая программа: чуть более года назад правительство предложило инвесторам скидку, временно снизив взнос с 200 до 100 тысяч долларов и добавив опцию совместных вложений в недвижимость. Вообще говоря, «льготный период» уже должен был закончиться, но в октябре 2018 года Департамент по инвестиционной иммиграции Антигуа и Барбуды сообщил о продлении действия специальных предложений до 31 октября 2019 года.

«Недвижимая» специфика местной программы в том, что покупать объект можно на двоих. Полная стоимость приобретаемого объекта должна начинаться от 400 тысяч долларов, но при покупке вскладчину можно уложиться в 200 тысяч с каждого инвестора.

Еще одно местное нововведение 2018 года инвесторам предоставили возможность вносить все платежи в криптовалюте или евро (по курсу). Раньше оплата проводилась только в долларах США.

Первый попавшийся объект в нужном бюджете не подойдет — обязательным требованием должна быть правительственная аккредитация. Аккредитованных объектов много — правда, если задаваться целью уложиться именно в минимум, задача усложняется: рыночные цены выше. Например, апартаменты с одной спальней в аккредитованном комплексе Falmouth Harbour стоят около 700 тысяч долларов, коттедж с двумя спальнями на первой линии пляжа Nonsuch Bay — 1,2 миллиона.

Некоторые участники программы приобретают участки земли под постройку домов по индивидуальным проектам. В качестве инвестиций рассматривается и покупка причалов для яхт. Вложения в марины считаются одним из самых эффективных видов инвестиций.

Паспорт Антигуа и Барбуды открывает возможность безвизовых путешествий в 150 стран мира, включая страны Шенгенской зоны, Гонконг, Сингапур, Великобританию. В заявление на гражданство можно включить супруга, детей до 28 лет и родителей старше 58 лет.