В Москве отреставрируют старинную церковь в усадьбе Братцево

В Москве отреставрируют старинную православную церковь в усадьбе Братцево, говорится в пресс-релизе Мосгорнаследия.

Как указывается в сообщении, храм был возведен в 1672 году во имя Покрова Пресвятой Богородицы и имеет статус федерального памятника культуры.

"Архитектурная особенность церкви Покрова — фасады, богато украшенные мелкими деталями из тесаного кирпича. Также интересной деталью является наличие изразцового пояса, который состоит из прямоугольных плиток с многоцветным орнаментом. Памятник венчает классическое московское пятиглавие", — отмечается в пресс-релизе.

Как указывается в нем, здание требует проведения работ по сохранению. В начале XX века в церкви сломалось отопление, из-за чего частично обвалилась штукатурка и повредилась роспись. В 1930-е была сломана колокольня. Затем здание использовали как склад и станцию техобслуживания.

В настоящее время разрабатывается проект реставрации, для которого проведут библиографические и историко-архивные исследования, отмечается в сообщении.