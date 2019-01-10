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В Москве отреставрируют старинную церковь в усадьбе Братцево 

РИА Недвижимость + ещё 3 1 час назад
Фото: Департамент культурного наследия Москвы
В Москве отреставрируют старинную православную церковь в усадьбе Братцево, говорится в пресс-релизе Мосгорнаследия.
Как указывается в сообщении, храм был возведен в 1672 году во имя Покрова Пресвятой Богородицы и имеет статус федерального памятника культуры.
"Архитектурная особенность церкви Покрова — фасады, богато украшенные мелкими деталями из тесаного кирпича. Также интересной деталью является наличие изразцового пояса, который состоит из прямоугольных плиток с многоцветным орнаментом. Памятник венчает классическое московское пятиглавие", — отмечается в пресс-релизе.
Как указывается в нем, здание требует проведения работ по сохранению. В начале XX века в церкви сломалось отопление, из-за чего частично обвалилась штукатурка и повредилась роспись. В 1930-е была сломана колокольня. Затем здание использовали как склад и станцию техобслуживания.
В настоящее время разрабатывается проект реставрации, для которого проведут библиографические и историко-архивные исследования, отмечается в сообщении.
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