Российские банки начали повышать ставки по ипотеке

Крупнейшие российские банки — ВТБ и Сбербанк начали повышать ставки по ипотеке.

Сбербанк с 14 января повысит ставки по ипотечным кредитам на 1-1,5 процентного пункта.

ВТБ уже объявил о повышении ставок по ипотеке на 0,6 п.п.

Теперь кредит на покупку недвижимости в рамках стандартных программ теперь доступен в ВТБ по ставке от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования, — уточнили в пресс-службе ВТБ.

Рефинансирование кредитов сторонних банков начинается от 10,1% для участников программы "Люди дела" (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и др.), для зарплатных клиентов группы ВТБ — 10,2%, для других категорий клиентов — 10,5%.

Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% ставка увеличена на 0,5 п. п.

В 2019 г. ожидается снижение темпов роста выдачи ипотеки и новый год будет критическим на рынке, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

Сбербанк, лидер кредитования, выдает ипотечные кредиты "на грани рентабельности" со средней чистой маржой 0,1%.

"В текущих условиях, боюсь, что все банки вынуждены будут несколько поднять ставки", — пояснил он.

Вырастут ставки по ипотеке, и возможно снижение выдачи жилищных кредитов.

"В этом есть логика, потому что очевидно, что будет снижаться объем предложения", — пояснил он.

"Для людей, конечно, оба параметра очень важны — ставка по ипотеке и цена жилья", — уточнил Греф.

По его мнению, "следующий год будет достаточно критическим, потому что он будет первым годом, когда новая схема финансирования жилья начнет свою работу".

Необходимо время, пока рынок адаптируется к новым правилам. "2019 год будет для строительного рынка непростым", — считает Греф.

Объем выдачи ипотеки по итогам 2018 г. вырастет в 1,5 раза до 3 трлн руб., прогнозирует федеральный жилищный оператор ДОМ.РФ. Это новый рекорд.

Средняя ставка выдачи составит примерно 9,6%, впервые за всю историю опустившись ниже 10% по итогам года.

По итогам 2017 г. ипотечное кредитование превысило рекорд 2014 г. в 1,76 трлн руб. и достигло нового исторического максимума 2 трлн руб., сообщали "Вести. Экономика".

С 1 июля 2019 г. использование эскроу-счетов при привлечении средств дольщиков станет обязательным. В начале июля 2018 г. президент России Владимир Путин подписал закон об усилении контроля и ответственности в сфере долевого строительства и изменении модели финансирования жилищного строительства.

Закон запрещает финансирование строительства через жилищные сертификаты дольщиков. Их деньги будут поэтапно замещаться банковским кредитованием. Средства покупателей будут переводиться на отдельные эскроу-счета, где будут храниться до момента целевой выплаты — после сдачи дома в эксплуатацию.

Новый закон также обязывает застройщиков раскрывать информацию о своих владельцах и учредителях. Ранее правительство уже утвердило критерии, позволяющие банкам участвовать в жилищном строительстве в новой системе. Это могут быть кредитные организации с универсальной лицензией, участвующие в системе обязательного страхования вкладов.