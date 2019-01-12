Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.05
$
67.30
77.15
77.09
Прогноз
09.01 – 16.01
$
70.30
78.95
Индексы и котировки Brent
60.54
–0.21 Золото
1287.22
–0.08 РТС
1148.75
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
11.01
1.1463
+0.0021
28.12
1.1442
08.01
27.12

Жилищные сертификаты станут выдавать чаще 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: YANDEX.RU/IMAGES/
Получить государственные жилищные сертификаты смогут больше россиян. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 12 января.
Речь в данном случае идёт о тех категориях граждан, которые лишились жилья в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и терактов. Теперь получить государственные жилищные сертификаты смогут те из пострадавших, для которых утраченное жильё было единственным, и которые были в нём зарегистрированы.
Ранее в списке требований к претендентам на сертификат значился ещё один пункт — на момент ЧС гражданин должен был постоянно жить в разрушенном доме или квартире. С 12 января от такой нормы решено отказаться.
Государственный жилищный сертификат — это именное свидетельство, удостоверяющие право гражданина-участника подпрограммы на получение субсидии за счёт средств федерального бюджета для покупки дома или квартиры. Помимо россиян, пострадавших от ЧП, право на обеспечение жильем за счёт бюджета имеют, в частности, увольняемые военнослужащие, граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий, вынужденные переселенцы из районов Крайнего Севера и закрытых территориальных образований.
Парламентская газета: последние новости
Временное управление многоквартирным домом усовершенствуют Долгостроями в России признали 2006 домов с долевым участием Вид на жительство в Узбекистане можно будет получить при покупке недвижимости
Комментарии
Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подсчитана стоимость шатдауна для США1
ЦБ допустил снижение спроса на ипотеку1
Снятие санкций с «Русала» могут отложить
Названы самые востребованные авиалинии в Европе
«Аэрофлот» начал продажу билетов по субсидируемым тарифам
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
04:36
Украинцы пришли в ужас от пенсий
Экономика Статьи
01:00
Россиянам дали советы по вкладам
Личный счет
00:44
В России взлетели тарифы ЖКХ
Личный счет
17:59
Кипр взялся за деньги россиян
Личный счет
00:59
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»
Компании
04:08
Польша попала в зависимость от России
Экономика
02:26
Россиянам рассказали, что делать с рублями
Личный счет
00:49
Прямиком в ад: санкционное цунами накроет Россию
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение