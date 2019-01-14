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Эксперты рассказали, что станет с рублем после интервенции Центробанка 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Фото: Р-Спорт
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Курс рубля может продолжить падение после возобновления с 15 января валютных интервенций Центробанка, пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.
В сентябре Банк России приостановил валютные интервенции после усиления волатильности курса рубля, вызванной перспективой американских санкций. В ноябре стало понятно, что если Вашингтон и введет эти санкции, то не раньше начала 2019 года. Тогда глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о возможном возвращении регулятора на рынок уже 15 января «в случае благоприятных условий».
Так, по мнению аналитиков, при негативном сценарии курс российской валюты может достигнуть 70 рублей за доллар в первом квартале нынешнего года. При этом причиной ослабления рубля называется не только интервенция Банка России, но и ожидание санкций.
Однако другие эксперты считают, что влияние закупок валюты Центробанком будет малозаметным, поскольку в январе у рубля традиционно сильные позиции благодаря сезонной разнице между экспортом и импортом.
Отмечается также, что для снижения давления на рубль Банк России может поднять ключевую ставку уже на ближайшем заседании.
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Комментарии
Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , газета "Известия" , РИА Новости
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