Эксперты рассказали, что станет с рублем после интервенции Центробанка

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости . Курс рубля может продолжить падение после возобновления с 15 января валютных интервенций Центробанка , пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.

В сентябре Банк России приостановил валютные интервенции после усиления волатильности курса рубля, вызванной перспективой американских санкций. В ноябре стало понятно, что если Вашингтон и введет эти санкции, то не раньше начала 2019 года. Тогда глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о возможном возвращении регулятора на рынок уже 15 января «в случае благоприятных условий».

Так, по мнению аналитиков, при негативном сценарии курс российской валюты может достигнуть 70 рублей за доллар в первом квартале нынешнего года. При этом причиной ослабления рубля называется не только интервенция Банка России, но и ожидание санкций.

Однако другие эксперты считают, что влияние закупок валюты Центробанком будет малозаметным, поскольку в январе у рубля традиционно сильные позиции благодаря сезонной разнице между экспортом и импортом.

Отмечается также, что для снижения давления на рубль Банк России может поднять ключевую ставку уже на ближайшем заседании.