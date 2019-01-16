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Законопроект о паллиативной помощи прошел I чтение 

Газета.Ru + ещё 26 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
Госдума приняла в I чтении законопроект кабмина о паллиативной медицинской помощи, который уточняет порядок ее оказания. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте российской Госдумы.
Законопроект предполагает расширение понятия «паллиативная медицинская помощь» и уточнение порядка ее оказания, в том числе амбулаторно и на дому. Также разъясняется порядок соцобслуживания неизлечимо больных и межведомственное взаимодействие при оказании им медицинских и социальных услуг.
"Одно из важных положений законопроекта — возможность предоставления гражданам бесплатных лекарств не только в стационарных и амбулаторных условиях, но и в условиях дневного стационара", — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Согласно законопроекту, «паллиативная медицинская помощь» включает в себя медицинскую и психологическую помощь больному, а также уход за ним. Эти меры призваны облегчать состояние и поддерживать функции организма.
Ранее сообщалось, что онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину, скончался.
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Недвижимость , Интернет , Личный счет , Наука и техника , Общество , Политика , Экономика , Вячеслав Володин , Госдума
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