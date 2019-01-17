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Банк России возобновил закупки валюты для Минфина 

ТАСС + ещё 10 10 минут назад
Фото: ТАСС
Банк России 15 января купил валюту для Минфина на 15,6 млрд руб. после приостановки операций в конце августа 2018 г. — ЦБ.
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Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика , Минфин , Центральный банк России
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