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20.12
Банк России возобновил закупки валюты для Минфина
ТАСС
+
ещё 10
10 минут назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Банк России
15 января купил валюту для
Минфина
на 15,6 млрд руб. после приостановки операций в конце августа 2018 г. — ЦБ.
Новость дополняется
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