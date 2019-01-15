Рубль не отреагировал на возобновление ЦБ покупок валюты для Минфина

МОСКВА, 15 января. / ТАСС /. Рубль в течение торгового дня во вторник показывал нейтральную динамику, практически не реагируя на возобновление ЦБ покупок валюты для Минфина . Вопреки возможным опасениям, рубль не только не упал по отношению к доллару и евро, но наоборот, в течение дня периодически уверенно укреплялся к обеим валютам.

Эксперты отмечают, что такая динамика национальной валюты была ожидаемой.

Небольшие объемы и отложенные покупки

В период с 15 января по 6 февраля ЦБ планирует закупить для Минфина валюту в объеме 265,8 млрд рублей, что составляет 15,6 млрд рублей в ежедневном эквиваленте. По мнению аналитиков, такой объем незначителен и не должен оказывать сильного давления на рубль.

"Рубль слабо реагирует на сегодняшнее возобновление покупок валюты ЦБ во многом потому, что решение Минфина было объявлено заранее и рынок был готов к возобновлению покупок валюты в начале года", — отмечает старший аналитик по макроэкономике и долговым рынкам «Атон» Яков Яковлев . «Объем покупок валюты заявлен небольшой, что также соответствует планам Минфина относительно плавного возвращения на рынок», — добавил он. Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко в свою очередь также отмечает, что объем планируемых покупок станет минимальным с апреля 2018 года, поэтому пока не тревожит инвесторов.

По мнению главного экономиста ING Bank по России и СНГ Дмитрия Долгина , изъятие иностранной валюты с рынка намного меньше, чем ее приток от международной торговли, что не может привести к резкому ослаблению рубля. «Профицит счета текущих операций в январе на фоне сезонно низкого импорта должен быть как минимум $7 млрд, чего более чем достаточно для покрытия интервенций в $4 млрд и погашения корпоративного внешнего долга, которое должно составить примерно $1 млрд», — комментирует аналитик.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по РФ и СНГ Олег Кузьмин также полагает, что начало года — благоприятное время для рубля за счет сезонного роста объема поступлений валюты на внутренний валютный рынок на фоне расширения текущего счета платежного баланса. «В целом начало проведения данных операций скорее ограничит потенциал укрепления рубля в первом квартале, чем приведет к росту волатильности курса», — заключил эксперт.

Другим важным для рубля фактором было решение ЦБ о распределении отложенных объемов покупок валюты, которые были приостановлены с августа 2018 года. «Мы ожидаем, что отложенные объемы покупок валюты в 2018 году будут планомерно распределены регулятором на перспективу вплоть до 2021 года. По большей части данные действия ЦБ уже заложены в текущих котировках рубля», — отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Дополнительная поддержка и внешние факторы

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова обращает внимание на правильно выбранное время для возобновления покупок. «Уровень цен на нефть недостаточно высок, соответственно объемы покупаемой валюты не слишком значительны. Кроме того, ЦБ возобновил покупку валюты не в начале, а в середине месяца, и возможно, что уже сейчас какие-то компании продают валюту под налоговые платежи, нивелируя эффект покупки ЦБ», — прокомментировала она.

Долгин отмечает, что во вторник рубль торгуется немного сильнее валют других развивающихся рынков, а это говорит о том, что рубль получил дополнительную поддержку от локальных игроков. «Во-первых, сегодня начинается налоговый период с выплат страховых взносов примерно на 0,4 трлн рублей, что обычно увеличивает спрос на рубли со стороны экспортеров. Во-вторых, увидев спокойную реакцию рынка на начало интервенций, некоторым локальным игрокам, возможно, пришлось развернуть свои медвежьи позиции в валютных парах», — заключил он.

Директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «ФК Открытие» Дмитрий Харлампиев считает, что к факторам поддержки рубля также можно отнести общее оживление рынков и признаки возобновления интереса к риску с начала года на фоне улучшения перспектив торговых переговоров США и КНР, а также заметного смягчения риторики ФРС . Кроме того, в качестве фундаментального аргумента в пользу рубля эксперт называет декабрьское повышение ключевой ставки ЦБ до 7,75%.

"Поддержку рублю оказывают сезонное снижение импорта, достаточно высокие цены на нефть и в целом достаточно благоприятная ситуация на развивающихся рынках", — комментирует директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг . «При прочих равных условиях бюджетное правило, в рамках которого ЦБ РФ приобретает валюту для Минфина, снижает зависимость рубля от колебаний цен на нефть, изымая часть профицита счета текущих операций. Негативный эффект в виде избыточного ослабления курса может возникать лишь в случае резкого роста волатильности, например, при резком усилении оттока средств нерезидентов», — обращает внимание аналитик.