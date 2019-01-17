ЦБ купил для Минфина валюту на 15,6 млрд рублей

Банк России закупил для Минфина с расчетами на 16 января валюту на внутреннем рынке на 15,6 млрд руб., следует из данных регулятора.

Последний раз ЦБ закупал валюту для Минфина 24 августа. В том же месяце регулятор объявил, что до конца сентября не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке для Минфина для снижения волатильности финансовых рынков. Позже он продлил приостановку покупки валюты до конца 2018 года.

В декабре ЦБ сообщил, что возобновит регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке с 15 января 2019 года. Регулятор объяснил, что такое решение было принято с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке.