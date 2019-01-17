Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.25
$
66.63
98.00
75.77
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.40
76.56
Индексы и котировки Brent
60.87
–0.81 Золото
1292.27
–0.03 РТС
1157.46
+0.39
Динамика валют
EUR / USD
17.01
1.1388
–0.0010
03.01
1.1398
14.01
03.01
20.12

ЦБ купил для Минфина валюту на 15,6 млрд рублей 

Rambler News Service + ещё 12 26 минут назад
Фото: Прайм
Банк России закупил для Минфина с расчетами на 16 января валюту на внутреннем рынке на 15,6 млрд руб., следует из данных регулятора.
Последний раз ЦБ закупал валюту для Минфина 24 августа. В том же месяце регулятор объявил, что до конца сентября не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке для Минфина для снижения волатильности финансовых рынков. Позже он продлил приостановку покупки валюты до конца 2018 года.
В декабре ЦБ сообщил, что возобновит регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке с 15 января 2019 года. Регулятор объяснил, что такое решение было принято с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке.
15 января ЦБ возобновил покупки валюты для Минфина. В период с 15 января по 6 февраля регулятор планирует закупить валюту в объёме 266 млрд руб. 16 января первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева сообщила журналистам, что рынок нормально воспринял возобновление ЦБ покупок валюты для Минфина.
Rambler News Service: последние новости
МЭР: ситуация с налогообложением добывающих нефтяных скважин не изменится ВТБ с 1 января повысил ставки по ипотеке ЦБ считает нормальной реакцию рынка на покупку валюты для Минфина
Комментарии
Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика , Ксения Юдаева , Минфин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инвесторы раскупили российский госдолг2
Годы застоя: почему Россия не догоняет143
Россияне устыдились вечной бедности и распада СССР3
Акции «Русала» повысились на 10%
Рубль перестал реагировать на плохие новости
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение