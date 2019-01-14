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Эксперты дали совет россиянам по ипотеке 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Эксперты банковского рынка прокомментировали решение Сбербанка о повышении ипотечной ставки и ответили на вопрос, нужно ли брать ипотеку сейчас, чтобы не переплачивать потом.
Начальник отдела анализа банковского и финансового рынков «Промсвязьбанка» Илья Ильин назвал решение Сбербанка последовательным и логичным решением.
«То есть это последовательный шаг — сначала поднимаются депозитные ставки, потом была интрига, что долго не поднимались кредитные, из-за конкуренции на рынке», — сказал он изданию Life.ru.
По мнению Ильина, кредитные ставки сейчас находятся на уровне, близком к максимальному, и скорее всего на нем останутся.
Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Life.ru сказала, что не только Сбербанк, но и другие банки собираются повысить свои ипотечные ставки. По ее словам, имеет смысл брать ипотеку сейчас, так как не исключено, что кредитная ставка будет повышаться.
«Потому что сейчас — на 0,5, на 1, на 0,75 — всё равно это существенная переплата», — сказала Радченко.
Ранее Сбербанк объявил о повышении ставки по ипотеки на один процентный пункт. Базовая ипотечная ставка теперь составит 10,8% вместо 9,8%. Ставка для зарплатных клиентов будет начинаться от 10,5%, а ставка для клиентов без подтверждения дохода — от 11,1%.
Комментарии
Недвижимость , Ирина Радченко , Илья Ильин , Сбербанк России , Промсвязьбанк
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