Пенсионеры стали реже покупать квартиры в Москве

На вторичном рынке жилья российской столицы снижается доля потребителей из самой старшей возрастной категории — 50 лет и более. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость» , поступивших в редакцию «Ленты.ру»

Если пять лет назад она была равна 27 процентам от общего числа покупателей неновых квартир, то сейчас уменьшилась до 19 процентов. На смену пенсионерам приходит молодежь — люди в возрасте до 35 лет, которые в 2018-м заключили 40 процентов сделок со «вторичкой» в Москве.

«На увеличение активности последних главным образом повлияло смягчение условий ипотечного кредитования, в особенности существенное снижение ставок по жилищным займам», — указывают аналитики.

По их мнению, молодежь без предрассудков относится к возможности приобрести жилье в долг, тогда как люди в возрасте 50 лет и более в силу особенностей возрастной психологии гораздо реже рассматривают вариант приобретения недвижимости с использованием ипотеки.

«Нынешняя молодежь хочет жить сегодняшним днем и с легкостью берет деньги в долг: расплатиться они успеют, ведь, как им кажется, у них все еще впереди, — отмечают в "ИНКОМ". — Кроме того, нужно принять во внимание и чисто формальный момент: далеко не каждый банк одобрит кредит потенциальному заемщику, чей возраст превышает 50 или, тем более, 55 лет, даже если клиент уверяет, что сможет выплатить долг ранее установленного срока».

Весной 2018-го российских банкиров уличили в эйджизме при выдаче ипотеки: по данным экспертов, в прошлом году банки повышали средний размер ипотечного займа для заемщиков младше 40 лет, но сокращали его для тех, кто пересек эту возрастную отметку.