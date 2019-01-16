Россиян призвали воспользоваться упрощенной схемой регистрации загородной недвижимости

С нового года в России дачу можно зарегистрировать как жилой дом и оформить там прописку. Закон, позволяющий это сделать, вступил в силу 1 января.

До 1 марта текущего года действует упрощенный порядок регистрации загородной недвижимости — дач. Генеральный директор московского областного БТИ Александр Беднягин призывает воспользоваться упрощенной схемой, пока это еще возможно. Тех, кто не успеет пройти регистрацию до 1 марта, ждет более сложный процесс:

Александр Беднягин, генеральный директор московского областного БТИ

«Всего три шага. Первые два — необходимо обратиться к кадастровому инженеру, с его помощью заполнить декларацию и подготовить технический паспорт. Третий шаг — подать документы в Росреестр через МФЦ. Введен единый порядок для строительства жилых и садовых домов, заключается он в процедуре из четырех шагов. Дачник обращается в органы местного самоуправления с уведомлением о начале строительства. Администрация рассматривает уведомление на соответствие градостроительным параметрам и на допустимость размещения объекта на этом земельном участке, выдает уведомление о соответствии, тогда можно приступать к строительству. После окончания строительства дачник обращается с уведомлением о завершении строительства, прикладывает технический план и администрация направляет документы в Росреестр для постановки на кадастровый учет и регистрации права».

Зарегистрировать право собственности в упрощенном порядке может только тот собственник, у которого на участке дом уже построен. В остальных случаях регистрацию нужно проходить в полном объеме.