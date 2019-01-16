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Россиянам посоветовали открывать вклады вместо покупок доллара 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин заявил, что сейчас неподходящее время для покупок валюты, и посоветовал россиянам открывать вклады. Об этом сообщает «Ура.ру».
Эксперт пояснил, что вклады стоит открывать, пока Центробанк удерживает ключевую ставку высокой. По мнению Нигматуллина, ставки доходности станут меньше во второй половине 2019-го.
Аналитик считает, что в первом квартале 2019 года курс американской валюты будет колебаться в диапазоне 66 рублей плюс-минус три рубля. Он заявил, что сейчас российская валюта выглядит слабее своих значений, обусловленных фундаментальными факторами.
Ранее аналитик «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский заявил «Ура.ру», что россиянам стоит перевести в валюту половину сбережений. По его словам, после окончания зимы рост рубля может прекратиться.
В начале января рубль дорожал благодаря профициту торгового баланса по итогам 2018 года и росту цен на нефть. К 16 января доллар подешевел до 66,68 рубля, а евро опустился до 76 рублей впервые с 18 декабря.
Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Рынки , Экономика , Центральный банк России
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