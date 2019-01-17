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Виллы на итальянской Сицилии продают за один доллар 

Мир24 + ещё 4 17 января 2019
Фото: МТРК «МИР» / Поддубская Татьяна
Пустующие дома на юге Италии, в небольшом городке Самбука-ди-Сицилия, можно приобрести всего за один доллар. Власти таким способом пытаются решить проблему малозаселенных территорий, передает CNN.
Город располагается на вершине холма, с которого открывается вид на средиземный остров и побережье. При этом сообщается, что это не первое место, на недвижимость в котором действует привлекательная акция.
«В отличие от других городов, где власти прибегали к распродаже с пропагандистскими лозунгами, у нас действительно виллы выставлены за доллар», — рассказал заммэра Самбуки Джузеппе Качиоппо.
Однако перевести запрошенную сумму будет недостаточно для проживания в новом доме. Одним из условий заселения является проведение ремонта в строго установленные сроки — в течение трех лет. По оценкам, он обойдется в €15 тыс. Помимо прочего, новым собственникам придется внести залог в размере €5 тыс., который возвратят после того, как вилла бует отреставрирована.
«В настоящее время 10 домов проданы. Еще десятки ожидают своих владельцев. Мы получаем много запросов от людей из Швейцарии, Франции и Испании», — добавил Качиоппо.
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Недвижимость , CNN
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