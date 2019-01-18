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Окна роста 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Цены на жилье в Москве стабильно росли весь минувший год и, скорее всего, продолжат повышаться и в наступившем. К такому выводу пришло большинство опрошенных "РГ" экспертов. Но одни прогнозируют рекордное подорожание, а другие настаивают на цифрах, близких к статистической погрешности. Что же делать покупателям — ждать или покупать?
По данным риелторов, цены на квартиры в массовых новостройках в прошлом году выросли на 7-8% и достигли примерно 160 тыс. рублей за "квадрат". Больше всего подорожали "однушки", а вот цены на "трешки" почти не изменились. Это справедливо и для разных проектов, рассказал "РГ" директор Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Вадим Засько.
"В некоторых случаях цены стояли на месте или имели тенденцию к снижению, если проект не очень ликвидный — к примеру, близко расположены дорожные развязки, рядом нет станций метро, сорваны сроки сдачи и так далее, — перечисляет он. — Тенденция направлена в сторону повышения цен, и там, где есть хоть малейшая возможность это делать, застройщики максимально ей пользуются".
Основная причина подоростройках — относительно низкие ставки по ипотеке. Они заставили многих выйти на рынок. А когда осенью ставки начали подниматься, люди поспешили взять кредит поскорее, опасаясь упустить хорошую возможность. В результате спрос вырос почти в полтора раза. Отреагировало и предложение: застройщики начали поднимать цены. Еще одной причиной стал нестабильный курс рубля и инфляция, которые вызвали подорожание стройматериалов. Сыграло роль и ожидание законодательных изменений на рынке строительства жилья с 1 июля этого года.
На "вторичке" цены в прошлом году выросли примерно на 5%. Сильнее всего дорожали, к примеру, квартиры в Новой Москве — сказалось открытие там новых станций метро. Несмотря на это, сейчас процент ипотеки на "вторичке" снизился на 36%, заявили представители компании "Инком-Недвижимость".
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Недвижимость , Инком-Недвижимость , ВШЭ
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