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Глава «Почты России» заявил, что его квартира стоит 100 млн рублей 

ТАСС + ещё 11 9 часов назад
Фото: ТАСС
Квартира главы "Почты России" Николая Подгузова, которая стала предметом интереса журналистов, стоит по договору купли продажи чуть менее 100 млн рублей, из которых 75% было профинансировано за счет ипотеки, а остальное — с помощью собственных средств, в том числе сбережений и денег от продажи принадлежавших семье двух квартир. Об этом Подгузов сообщил ТАСС.
"Меня сильно позабавила оценка стоимости моей квартиры, не ожидал обнаружить себя миллиардером, — сказал Подгузов. — Реальная цена, заплаченная мною, составляет ровно в 10 раз меньше".
По его словам, его имущественное положение абсолютно прозрачно, все доходы и расходы занесены в соответствующие декларации.
"Да, квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку", — добавил он.
ТАСС: последние новости
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Недвижимость , Компании , Экономика , Николай Подгузов , Почта России
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