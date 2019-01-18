Глава «Почты России» заявил, что его квартира стоит 100 млн рублей

Квартира главы "Почты России" Николая Подгузова , которая стала предметом интереса журналистов, стоит по договору купли продажи чуть менее 100 млн рублей, из которых 75% было профинансировано за счет ипотеки, а остальное — с помощью собственных средств, в том числе сбережений и денег от продажи принадлежавших семье двух квартир. Об этом Подгузов сообщил ТАСС.

"Меня сильно позабавила оценка стоимости моей квартиры, не ожидал обнаружить себя миллиардером, — сказал Подгузов. — Реальная цена, заплаченная мною, составляет ровно в 10 раз меньше".

По его словам, его имущественное положение абсолютно прозрачно, все доходы и расходы занесены в соответствующие декларации.