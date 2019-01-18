Квартира главы "Почты России" Николая Подгузова, которая стала предметом интереса журналистов, стоит по договору купли продажи чуть менее 100 млн рублей, из которых 75% было профинансировано за счет ипотеки, а остальное — с помощью собственных средств, в том числе сбережений и денег от продажи принадлежавших семье двух квартир. Об этом Подгузов сообщил ТАСС.
"Меня сильно позабавила оценка стоимости моей квартиры, не ожидал обнаружить себя миллиардером, — сказал Подгузов. — Реальная цена, заплаченная мною, составляет ровно в 10 раз меньше".
По его словам, его имущественное положение абсолютно прозрачно, все доходы и расходы занесены в соответствующие декларации.
"Да, квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку", — добавил он.