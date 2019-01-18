Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.30
$
66.55
75.50
75.70
Прогноз
21.01 – 28.01
$
68.45
78.03
Индексы и котировки Brent
62.50
–0.22 Золото
1282.78
+0.03 РТС
1176.42
+0.45
Динамика валют
EUR / USD
18.01
1.1360
–0.0043
04.01
1.1403
15.01
04.01
21.12

Глава «Почты России» купил квартиру за миллиард рублей 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов купил дорогостоящую недвижимость в Москве в ипотеку, передает RNS со ссылкой на пресс-службу «Почты России».
«Упомянутая недвижимость приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства РФ. Она также учтена в справке о доходах генерального директора, которая направляется в министерство связи и массовых коммуникаций», — сообщили в пресс-службе.
В «Почте России» отметили, что значительная часть средств на покупку недвижимости поступила от продажи двух квартир в Москве.
Ранее портал The Insider рассказал о покупке Николаем Подгузовым элитной квартиры в Москве. По оценкам издания, стоимость недвижимости составляет 1 млрд рублей.
Недвижимость , Компании , Николай Подгузов , Почта России , Федеральная налоговая служба , Минкомсвязи РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Чувашии попросили списать долги населения за газ
Минфин РФ планирует новые займы в евро
В России начали продавать яйца поштучно2
В ЦБ рассказали, насколько подешевели помидоры и огурцы6
Сирийцы получат тысячи тонн российского зерна5
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет Компании
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение