Глава «Почты России» купил квартиру за миллиард рублей

«Упомянутая недвижимость приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства РФ. Она также учтена в справке о доходах генерального директора, которая направляется в министерство связи и массовых коммуникаций», — сообщили в пресс-службе.

В «Почте России» отметили, что значительная часть средств на покупку недвижимости поступила от продажи двух квартир в Москве.

Ранее портал The Insider рассказал о покупке Николаем Подгузовым элитной квартиры в Москве. По оценкам издания, стоимость недвижимости составляет 1 млрд рублей.