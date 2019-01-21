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Спрос на новые элитные поселки на Рублевке вырос в 2018 году на 40% 

РИА Недвижимость + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
На рынок элитного загородного жилья московского региона в 2018 году не вышло ни одного нового поселка, что повлекло за собой сокращение уровня спроса на 18%, рост среднего чека на коттеджи на 8% (до 108 миллионов рублей) и перераспределение спроса в сторону Рублево-Успенского шоссе, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.
Хотя по числу сделок первенство традиционно удерживает Новорижское шоссе (60% всех сделок), за год доля Рублевки в общей структуре сделок, по данным компании, выросла с 18% до 31%, а по количеству сделок прирост составил 42%. Замыкает тройку лидеров Минское направление, его доля в структуре спроса осталась на уровне 7%.
Аналитики компании связывают рост интереса покупателей элитной загородной недвижимости к Рублево-Успенскому шоссе с изменениями ценовой политики в некоторых проектах на этом направлении в сторону снижения, а также вымыванием в 2016-2017 годах наиболее ликвидного предложения на Новорижском шоссе.
Как сообщается в пресс-релизе Knight Frank, по итогам года на первичном рынке экспонируется порядка 750 элитных загородных домовладений, что на 25% меньше показателя предыдущего года. По подсчетам экспертов, общая стоимость предложения составляет около 93 миллиардов рублей. Лидером по объему предложения остается Новорижское шоссе (53%), на Рублевку приходится 40% первичных лотов.
Объем поглощения, по данным компании, в 2018 году сократился на 18% — до 260 лотов, что объясняется дефицитом качественного предложения от застройщиков.
"Впервые за последние несколько лет на первичном рынке элитной загородной недвижимости доля сделок с коттеджами превысила долю сделок с земельными участками, что также связано с дефицитом оставшегося ликвидного предложения в сегменте участков без подряда. На долю коттеджей пришлось 44% от общего объема спроса, земельные участки заняли 39%, доля таунхаусов составила 17%", — говорится в сообщении.
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