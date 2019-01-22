Внешний долг РФ достиг десятилетнего минимума

Внешний долг России по состоянию на 1 января достиг 453,7 миллиарда долларов, снизившись за предыдущий год более чем на 12% (64,4 миллиарда долларов). Об этом сообщается в понедельник на сайте Центробанка.

По данным финансового регулятора, это минимальный показатель внешнего долга с апреля 2009 года.