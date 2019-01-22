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Внешний долг РФ достиг десятилетнего минимума 

Парламентская газета + ещё 2 27 минут назад
Фото: ПГ / ИГОРЬ САМОХВАЛОВ
Внешний долг России по состоянию на 1 января достиг 453,7 миллиарда долларов, снизившись за предыдущий год более чем на 12% (64,4 миллиарда долларов). Об этом сообщается в понедельник на сайте Центробанка.
По данным финансового регулятора, это минимальный показатель внешнего долга с апреля 2009 года.
В ЦБ отмечают, что внешние обязательства сократились во всех институциональных секторах. Из общего объема долга на долю правительства и Банка России приходится порядка 56 миллиардов долларов; долги госкомпаний, домохозяйств и банков составляют 398 миллиардов. При этом более половины обязательств приходится на частный сектор.
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Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика , Центральный банк России
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