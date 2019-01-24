Средний размер автокредита вырос до рекорда в предновогодний период

Москва, 24 января — «Вести. Экономика». В предновогодний период средний размер автокредита установил исторический максимум, подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В декабре 2018 г. средний размер автокредита составил 810,3 тыс. руб., увеличившись на 11,3% (или на 82,3 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (728,0 тыс. руб.).

В декабре 2018 г. самый большой средний размер автокредита в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был отмечен в Москве (1 169,3 тыс. руб.), Московской области (997,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (953,5 тыс. руб.), Иркутской области (938,5 тыс. руб.) и Краснодарском крае (903,4 тыс. руб.).

В свою очередь, самый небольшой средний размер автокредита был зафиксирован в Кировской (603,3 тыс. руб.) и Кемеровской (627,0 тыс. руб.) областях, Удмуртской Республике (643,2 тыс. руб.), а также в Архангельской области (647,0 тыс. руб.) и Республике Башкортостан (649,7 тыс. руб.).

При этом самая серьезная динамика роста среднего размера автокредита в декабре 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была продемонстрирована в Ярославской (+23,3%), Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (+20,9%), Тверской (+19,9%) и Липецкой (+19,4%) областях, а также в Москве (+17,8%). В то же время, в ряде регионов средний размер сократился, в т.ч. в Архангельской (-8,0%), Кемеровской (-4,4%) и Кировской (-2,1%) областях.