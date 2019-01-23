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Средний размер ипотечного кредита за год вырос почти на 350 тыс. рублей 

Российская Газета + ещё 17 20 часов назад
Фото: Российская Газета
Россиянам приходится тратить все больше средств на приобретение недвижимости. За последний год средний размер ипотечного кредита вырос на 350 тысяч и достиг отметки в 2,34 миллиона рублей. Об этом говорится в новом отчете «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ).
Самые большие жилищные кредиты берут жители Москвы (4,61 миллиона рублей) и области, а также Санкт-Петербурга и Республики Саха (Якутия). В Челябинской области, напротив, показатель среднего размера ипотечного займа самый низкий (1,54 млн руб.).
"По нашему мнению, одной из причин роста среднего размера ипотечного кредита в прошлом году было снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке. Иными словами, уменьшение размера первоначального взноса привело к росту тела выдаваемых ипотечных кредитов", — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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