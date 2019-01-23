Средний размер ипотечного кредита за год вырос почти на 350 тыс. рублей

Россиянам приходится тратить все больше средств на приобретение недвижимости. За последний год средний размер ипотечного кредита вырос на 350 тысяч и достиг отметки в 2,34 миллиона рублей. Об этом говорится в новом отчете «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ).

Самые большие жилищные кредиты берут жители Москвы (4,61 миллиона рублей) и области, а также Санкт-Петербурга и Республики Саха (Якутия). В Челябинской области, напротив, показатель среднего размера ипотечного займа самый низкий (1,54 млн руб.).