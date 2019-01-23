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Названы крупнейшие регионы-должники за газ 

Российская Газета 1 час назад
Крупнейшие должники за поставленный газ по состоянию на начало декабря прошлого года — это Подмосковье, Тверская область и Пермский край, а также Саратовская область, Краснодарский край, Владимирская и Оренбургская области.
Это следует из обновленного списка наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ, который опубликован на сайте "Газпром межрегионгаза". В расчет взяты только организации, просроченная задолженность которых превышает сумму в размере десяти миллионов рублей.
В Московской области таких должников 118, их совокупный просроченный долг составляет 7,3 миллиарда рублей. В Тверской области — 66 организаций, сумма — 9,4 миллиарда рублей. В Пермском крае — 47 должников, сумма — 3,5 миллиарда рублей. С полным списком можно ознакомиться здесь.
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Недвижимость , Компании , Личный счет , Газпром Межрегионгаз
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