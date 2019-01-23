По данным Knight Frank, в 2018 году девелоперы продали квартир на 77 млрд рублей. Тенденцию подтверждают и другие участники рынка.
Прошлый год стал рекордным по количеству сделок с московской элитной недвижимостью. По оценкам компании Knight Frank, в 2018 году девелоперы продали квартиры в элитном и премиальном сегментах суммарно на 77 млрд рублей (1000 сделок), в 2017 году — примерно на 66 млрд рублей (788 сделок).
Самым дорогим районом столицы остаются Патриаршие пруды: средняя цена за один квадратный метр в 2018 году составила около 1,8 млн рублей, что на 8% выше прошлогодних показателей.
Рост есть и в других сегментах: продажи новостроек в Москве увеличились в полтора раза, если сравнивать с 2017 годом. Ожидать ли падения спроса? Об этом рассуждает директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев:
Андрей Соловьев, директор департамента городской недвижимости Knight Frank
«Сработало несколько факторов: отложенный спрос и выход новых качественных проектов во всех сегментах. Девелоперы научились лучше понимать своего покупателя и предлагают качественный продукт по нормальным ценам. Покупатели, которые долго откладывали, наконец, нашли, что хотели. Ипотечные ставки сохранились на стабильном уровне, статистика говорит, что 70% сделок в России финансируется через ипотечные кредиты. Более-менее стабильная ситуация с показателями курса рубля. В 2019 году такие разносторонние векторы будут влиять на рынок. При сохранении ставки ипотеки и курса доллара к рублю — это, наверное, позитивные факторы. Негативные факторы: введение эскроу-счетов. Девелоперы откладывают вывод новый проектов, а покупатели — свои приобретения, потому что остаются в некоем вакууме. Это может негативно влиять на первичный рынок».
Другие участники рынка полагают, что спрос на премиальную недвижимость в Москве связан с геополитической ситуацией: покупатели стали меньше интересоваться зарубежным имуществом, считая это небезопасным.
Подъем сегмента недорогих новостроек прекратится после роста банковских ставок, говорит управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев:
Константин Ковалев, управляющий партнер компании Webster
«Интерес к элитному сегменту высок по причине того, что многие инвесторы, которые до последнего времени вкладывали в зарубежную недвижимость, сильно разочаровались в безопасности этих инвестиций. Многие стали вкладывать деньги уже здесь, продавая недвижимость там. Причиной хорошего спроса на элитную недвижимость была все та же геополитическая ситуация. Спрос на эконом-класс обуславливается фактором очень дешевой ипотеки, которая имела прогноз на повышение ставки. Все те, у кого была возможность приобрести квартиры по ипотеке, сделали это в 2018 году. Думаю, дальнейших рекордов в эконом-классе мы уже не увидим».
Президент Сбербанка Герман Греф прогнозирует стабилизацию инфляции в России во второй половине 2019 года. Он не исключил снижения ставок по ипотеке к концу года.
«Мой личный прогноз: к концу года ставки могут пойти вниз, по ипотеке в том числе. Как будет складываться макроэкономика, пока тяжело загадывать», — сказал Греф.