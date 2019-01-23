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Володин: в будущем обманутых дольщиков не должно быть 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках парламентского часа отметил, что в будущем не должно быть обманутых дольщиков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Есть тема обманутых дольщиков. По долевому строительству мы с вами приняли решение, и в будущем обманутых дольщиков у нас просто не должно быть"— сказал Володин.
Он напомнил, что в настоящее время законодательно решены вопросы защиты дольщиков, усилен контроль со стороны банков за средствами дольщиков, контроль за застройщиками, повышена ответственность строительных компаний.
"Но есть проблема, которая касается огромного количества людей — обманутых дольщиков, оказавшихся в ситуации по вине недобросовестных застройщиков и бездействия местных властей. Нам необходимо этим вопросом заниматься. Было бы правильно, чтобы профильный комитет предложил конкретные пути решения", — сказал Володин.
В декабре прошлого года Госудма приняла законопроект о долевом строительстве многоквартирных домов.
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Комментарии
Недвижимость , Вячеслав Володин , Госдума , Газета.Ru
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