Эксперты дали прогноз о подорожании квартир

Вторичное жилье ждет очередное подорожание. За 2018 год оно уже прибавило в цене 8 процентов. Новостройки же, напротив, уже к февралю могут достигнуть своего "потолка" и остановиться.

С 2015 года "вторичка" серьезно дешевела, снижение цен продолжалось вплоть до конца 2017 года. В некоторых регионах эксперты называли долю потери стоимости квартир до 30 процентов. Но времена изменились, и квартиры стали отыгрывать прежние цены.

"Они стали расти с января 2018 года, — отмечает главный редактор портала недвижимости Domofond.ru Ирина Филатова. — Самый резкий скачок произошел в ноябре. В результате к декабрю 2018 года средняя цена по стране была почти на 8 процентов выше, чем в декабре 2017 года".

В целом нет предпосылок, чтобы рост цен остановился в ближайшее время, констатирует эксперт. Пока на вторичную недвижимость они не добрались даже до уровня четвертого квартала 2015 года. Кроме того, повышенный спрос в этом сегменте сильно сократил объем доступных предложений, в итоге выбор приходится делать из наиболее дорогих вариантов, что тоже сказывается на средних ценах по рынку.

Сильнее всего дорожают вторичные "трешки", а "двушки" и "однушки" меньше. Все дело в том, что именно многокомнатные квартиры с 2015 года больше других подешевели. Лидерами роста стали цены в Казани — на 10,4 процента, Новосибирске — на 9,5 процента и Санкт-Петербурге — на 9,1 процента.

В первой половине 2019 года вторичка еще прибавит в цене. Наиболее заметна эта тенденция в столице, где уже встает вопрос о дефиците ликвидных вариантов. "По нашим прогнозам, в первом полугодии рост цен на вторичное жилье столицы может составить около 3-5 процентов", — говорит Мария Литинецкая , управляющий партнер компании "Метриум". В 2018 году спрос на московскую "вторичку" увеличился на 15 процентов, показав максимальный прирост за трехлетний период. В итоге вторичный рынок перестал быть "рынком покупателя" и стала "рынком продавца". Эту перемену можно назвать сенсацией прошлого года. Последний раз продавцы диктовали правила на этом рынке до кризиса 2008-го.

Однако эксперт не исключает очередного снижения цен к концу года. Это произойдет в случае роста ипотечных ставок. Так что если вы еще не подобрали подходящий вариант, покупку квартиры на вторичном рынке будет разумно отложить на конец года. Если же говорить о регионах, в которых рост цен не начинался (Челябинской, Калининградской, Ивановской областях, Еврейской АО, Ингушетии и Северной Осетии), то в них сейчас хорошее время для выбора подходящего варианта и совершения сделки. Так как сильной отрицательной динамики нет ни в одном из них. А значит, уже через некоторое время квартиры в этих регионах начнут дорожать.

Новостройки в 2018 году тоже дорожали. Так, из 155 городов и поселков по всей стране в 127 был отмечен рост стоимости квадратного метра, свидетельствуют данные Domofond.ru. В первой десятке по темпам роста — Сочи (на 24 процента), города Подмосковья, Тула и Ульяновск (на 18 процентов). В Москве цены поднялись на 2,8 процента. Цены росли на фоне высокого спроса, страха резкого подорожания ипотеки и вымывания наиболее востребованных доступных предложений. "Застройщики намерены и далее поднимать цены. Однако перспективы рынка новостроек напрямую зависят от того, насколько доступной будет ипотека, — считает Ирина Филатова. — Если ключевая ставка в феврале опять поднимется, ипотечные кредиты подорожают, спрос на недвижимость упадет и дальнейшее повышение стоимости будет невозможно". То есть ситуация на рынке может резко измениться уже в ближайший месяц.

Если необходимо выиграть в цене, то покупать квартиру в новостройке лучше сейчас, советуют эксперты

Другие эксперты уверены: у застройщиков нет выбора, цены придется повысить. "Не стоит забывать о предстоящем переходе на проектное финансирование, росте цен на бензин, уже зафиксированном в начале 2019 года, пересмотре НДС до 20 процентов", — говорит Мария Литинецкая. Рост цен на первичном рынке недвижимости столицы по итогам 2019 года может достичь 5-10 процентов. Причем основное повышение придется на вторую половину года, считает эксперт.

Если покупателю необходимо выиграть в цене, то покупать квартиру в новостройке лучше сейчас. Но эксперты предупреждают, что изменения в строительной сфере пройдут безболезненно не для всех застройщиков. Поэтому стоит выбирать объекты в высокой стадии готовности или искать надежных девелоперов, снизив тем самым риски.