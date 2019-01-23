Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона

Самая дешевая квартира Московской области выставлена на продажу за 590 тысяч рублей. Об этом сообщается в материалах компании «Мир квартир», поступивших в среду, 23 января, в редакцию «Ленты.ру».

20-метровая студия с трехметровыми потолками продается в одном из жилых комплексов под Чеховым. Квартира выставлена на продажу без отделки.

Вторую строчку самых дешевых подмосковных предложений января 2019-го заняла студия в строящемся в Красногорске монолитно-кирпичном доме. Жилье предлагают купить за 600 тысяч рублей, столь низкая цена объясняется банкротством застройщика.

Третье место досталось 50-метровой вторичной квартире, которая продается в частном доме под Егорьевском. За нее просят 700 тысяч рублей. В той же ценовой категории находится 45-метровая «двушка» в бывшем военном городке в деревне Ивлеево (север Подмосковья, граница Дмитровского и Клинского районов).

За 800 тысяч рублей, отмечается в материалах компании, можно купить однокомнатную квартиру в одной из новостроек Звенигорода. Этот ЖК относится к проблемным: участки под домами находятся под двойным арестом из-за проблем застройщика, у дома закончилось разрешение на строительство. В этом же бюджете продаются вторичные квартиры площадью 30 квадратных метров в Воскресенском или в Сергиево-Посадском районах Московской области.

«Стать жителем Подмосковья можно, имея накопления в среднем от 700 тысяч рублей. Однако жилье будет, скорее всего, в отдаленном от Москвы районе, — комментирует результаты исследования Павел Луценко, генеральный директор «Мир квартир». — При этом покупателю придется потратиться на ремонт (…) Бюджетные варианты недвижимости ближе к столице следует искать среди новостроек, приготовившись впоследствии вложить в отделку как минимум еще столько же».

В 2018 году результаты своего исследования цен на подмосковную недвижимость представили аналитики компании «Азбука Жилья». По их информации, самые низкие цены на жилье среди городов Московской области были зафиксированы в Балашихе: стоимость метра жилья от 83,8 тысячи рублей, квартиры — от 2,2 миллиона рублей. В числе дешевых городов оказались также Видное, Королев и Дзержинский. Бюджет покупки жилья в этих населенных пунктах находился в пределах от 2,35 до 2,5 миллиона рублей.