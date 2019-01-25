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В Минстрое назвали регионы-лидеры по числу долгостроев 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 17 регионах России проблемные объекты жилищного строительства отсутствуют, сообщил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на заседании Рабочей группы по защите прав участников долевого строительства в Госдуме.
В остальных 68 регионах насчитывается 894 проблемных объектов. В третьем квартале 2018 года их было 898. Таким образом, число проблемных объектов сократилось на четыре.
А вот число договоров долевого участия обманутых дольщиков выросло на 1,8 процента — до 98 тысяч 570 ДДУ.
Лидерами по числу проблемных объектов стали Краснодарский край, Ростовская, Самарская, Челябинская и Омская области, а также республика Башкортостан.
Быстрее всего число проблемных объектов в 2018 году росло в Красноярском крае из-за проблем компании "Реставрация", обманутыми дольщиками которой стали 1,5 тысячи человек.
В дальнейшем Минстрой планирует перейти на подсчет проблемных объектов в домах.
"Важно считать в домах, так как иногда в одном объекте до 10-15 домов", — отметил Стасишин.
Соответствующие изменения внесены в "дорожную карту" и направлены в правительство. Замминистра сообщил, что надеется, изменения начнут действовать уже в феврале этого года.
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Недвижимость , Политика , Экономика , Госдума , Минстрой
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