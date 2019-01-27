Греф обрадовал россиян прогнозами по ипотеке

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Греф допустил снижение ставок по ипотеке 

Рамблер 4 часа назад
Глава Сбербанка Герман Греф не исключил того, что ипотечные ставки понизятся к концу 2019 года, сообщает ТАСС.
«Я бы сказал, что есть более 50% шансов того, что во втором полугодии мы увидим снижение ставок», — заявил Греф в эфире телеканала «Россия-1».
Это станет возможным, «если Центробанк увидит некоторые новые тенденции» и будет «стабилизирована ситуация с ликвидностью», что станет для банков началом конкуренции и снижения ставок.
Почему пора брать ипотеку
В конце декабря Греф говорил о том, что допускает небольшое повышение кредитных и депозитных ставок банков в начале года, считая, что это может быть следствием реакции банков на предпринимаемые Банком России меры по регулированию рынка.
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