В Сети посмеялись над стабильными ценами на йод в России

Пользователь Paweł Wiśniewski опубликовал в твиттере свой вариант #10yearschallenge, сравнив цены в России в 2009-м и 2019-м годах.

В опубликованной им таблице указано, что стоимость десятка яиц за десять лет выросла на 79 процентов (с 34,64 до 61,98 рубля), посещение общественного туалета подорожало на 88 процентов (с восьми до 15 рублей), а цена бензина АИ-95 поднялась на 111 процентов (с 21,85 до 46 рублей).

Почти не изменилась за десять лет только стоимость йода: 14,46 рубля в 2009-м против 14,77 рубля в 2019 году.

Интернет-пользователи высмеяли такие итоги десятилетия.

«Ура, ребята! Йод почти не подорожал!» — написал @Nik15728488 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Вкладывайтесь в йод, #стабильность» — добавил @@ROSAGIT.

«Йод — наше всё…» — заявил @vitiok_CCCP.

Несколько пользователей отметили, что в 2019 году цены выше, чем указано в таблице.

Ранее в #10yearschallenge принял участие российский Минфин . Ведомство опубликовало в твиттере инфографику, в которой сравнивались основные параметры российского бюджета в 2009-м и 2019-м годах.

Из данных инфографики следует, что в 2009-м доходы бюджета составляли 6,714 триллиона рублей, а к 2019 году они должны достигнуть 19,969 триллиона. Также позитивная динамика зафиксирована по нефтегазовому дефициту и объемам Фонда национального благосостояния.

У пользователей нашлись претензии к этим результатам.

«Забыли» скорректировать на инфляцию. Ловкость рук и никакого мошенничества!» — заявил @_damn_it_all_.

«Спасибо, показали, показали что за 10 лет мы ни на шаг не продвинулись», — написал @VinnnikovMike.