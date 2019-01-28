Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
66.24
75.26
75.40
Прогноз
04.02 – 11.02
$
65.82
74.87
Индексы и котировки Brent
60.52
+0.08 Золото
1301.46
+0.07 РТС
1187.55
–0.09
Динамика валют
EUR / USD
28.01
1.1411
–0.0058
14.01
1.1469
24.01
14.01
02.01

В Москве наметился дефицит дешевого жилья 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столичный сегмент новостроек экономкласса сжимается, констатируют аналитики агентства недвижимости «Бон Тон» в обзоре московского рынка жилья по итогам 2018 года (имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру»).
По подсчетам экспертов, к концу 2018-го в Москве на продажу было выставлено менее 51 тысячи квадратных метров недорогой недвижимости. Годом ранее, в декабре 2017-го, этот показатель почти достигал 214 тысяч «квадратов».
В 2018-м объемы реализации дешевых квартир в городе увеличились более чем на 65 процентов, отмечается в предоставленных материалах.
«Одной из причин снижения объемов предложения стало активное вымывание лотов», — поясняют в «Бон Тон».
Средневзвешенная цена бюджетного жилья в Москве составила в конце года 115,8 тысячи рублей за квадратный метр. По сравнению с показателем за декабрь 2017-го «квадрат» подорожал на четыре процента.
«Это можно объяснить и повышением стадии готовности проектов, и активностью покупателей», — отмечают аналитики.
Согласно данным, опубликованным 15 января текущего года, самая дешевая квартира в новостройке внутри МКАД стоит 3,44 миллиона рублей. За пределами кольцевой минимальный бюджет покупки столичного жилья зафиксирован на уровне 2,52 миллиона рублей.
Последние новости
Кража картины Куинджи из Третьяковки попала на видео Стала известна судьба дерзко похищенной картины Куинджи Задержан похититель картины Куинджи
Комментарии
Недвижимость , Lenta.ru
Читайте также
Видео
Россиян предупредили о еще одном росте цен
Личный счет
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
Дерипаска потерял контроль над активами
Компании Личный счет
Греф обрадовал россиян прогнозами по ипотеке
Недвижимость
«Лишимся российского газа»: Киев испугался «Турецкого потока»
Компании Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение