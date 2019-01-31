Стартовали продажи квартир в новом доме ЖК «Лучи» ЛСР на западе Москвы

"Группа ЛСР" вывела в продажу дом №8 жилого комплекса "Лучи" на западе Москвы.

"Цены на квартиры начинаются от 117 тысяч рублей за квадратный метр. До конца февраля жилье в новом доме можно будет приобрести с выгодой до 500 тысяч рублей", — говорится в пресс-релизе застройщика.

Окончание строительства намечено на 2021 год.

Новый корпус ЖК "Лучи" переменной этажности от 8 до 19 этажей возводится с применением энергосберегающей технологии бесшовной отделки фасадов. В продаже представлены одно-, двух— и трехкомнатные квартиры площадью от 33 до 88 кв. м как с классическими планировками так и с кухнями-гостиными, с отделкой и без, добавляется в сообщении.

В пешей доступности от дома будут находиться детский сад и школа, а до станции метро "Солнцево" Калининско-Солнцевской линии 300 метров.

Всего в ЖК "Лучи" будет построено 8 домов комфорт-класса и дом бизнес-класса, с подземными парковками и дворами "без машин".

Основные направления деятельности "Группы ЛСР" — девелопмент, строительство и производство стройматериалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.