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Стартовали продажи квартир в новом доме ЖК «Лучи» ЛСР на западе Москвы 

РИА Недвижимость + ещё 4 1 час назад
Фото: группа ЛСР
"Группа ЛСР" вывела в продажу дом №8 жилого комплекса "Лучи" на западе Москвы.
"Цены на квартиры начинаются от 117 тысяч рублей за квадратный метр. До конца февраля жилье в новом доме можно будет приобрести с выгодой до 500 тысяч рублей", — говорится в пресс-релизе застройщика.
Окончание строительства намечено на 2021 год.
Новый корпус ЖК "Лучи" переменной этажности от 8 до 19 этажей возводится с применением энергосберегающей технологии бесшовной отделки фасадов. В продаже представлены одно-, двух— и трехкомнатные квартиры площадью от 33 до 88 кв. м как с классическими планировками так и с кухнями-гостиными, с отделкой и без, добавляется в сообщении.
В пешей доступности от дома будут находиться детский сад и школа, а до станции метро "Солнцево" Калининско-Солнцевской линии 300 метров.
Всего в ЖК "Лучи" будет построено 8 домов комфорт-класса и дом бизнес-класса, с подземными парковками и дворами "без машин".
Основные направления деятельности "Группы ЛСР" — девелопмент, строительство и производство стройматериалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.
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Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Группа ЛСР
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