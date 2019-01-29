Названа стоимость самых дешевых апартаментов Москвы

В январе 2019-го ценовой минимум на московском рынке апартаментов составил 2,72 миллиона рублей, свидетельствуют материалы компании «Метриум», поступившие в редакцию «Ленты.ру»

По данным риелторов, в такую сумму оценили 15-метровый лот в одном из строящихся апартаментных комплексов в Таганском районе города. В целом за прошлый год квадратный метр недорогого жилья без права регистрации подорожал почти на 19 процентов, до 173 тысяч рублей, подсчитали эксперты. Апартаменты элитного класса прибавили в цене около 14 процентов, бизнес— и премиум-класса — два процента.

Всего к началу 2019-го в Москве велись продажи в 124 новых комплексах с апартаментами, общее число подобных лотов на рынке составило 11,2 тысячи. Наибольшая доля предложения — порядка 30 процентов — сосредоточена в Центральном округе.

Помимо проекта с дешевыми апартаментами в Таганском районе, недорогие предложения (до трех миллионов рублей за лот) есть в Северном и Дмитровском районах. Самые дорогие объекты в свою очередь представлены в Тверском, Пресненском районах и на Якиманке. Рекорд стоимости в этом сегменте рынка недвижимости — два миллиарда рублей — столько просят за пентхаус площадью около тысячи метров на 1-й Тверской-Ямской улице.