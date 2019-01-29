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В центре Москвы остановили незаконный ремонт в старинной усадьбе 

РИА Недвижимость + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве приостановили незаконные ремонтные работы в главном доме старинной усадьбы Головиных в Потаповском переулке, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
Главный дом усадьбы XVIII-XIX веков в стиле классицизм (Потаповский переулок, 8/12, строение 2) имеет статус федерального памятника. Сотрудники ведомства выявили, что арендатор без разрешения департамента штукатурил и окрашивал стены, а также проводил электромонтажные работы.
"Арендатору памятника выдано предписание на приостановку проводимых работ, возбуждено дело об административном правонарушении", — говорится в сообщении ведомства.
Как поясняется в нем, в прошлом году, арендатор здания согласовал проведение реставрации, однако, когда срок действия разрешения на работы закончился, Мосгорнаследие отказалось его продлевать, так как у подрядчика отсутствовала действующая лицензия для работы с памятниками.
Сейчас арендатор вновь запросил разрешение на проведение реставрации, но уже с лицензированным подрядчиком. Запрос находится на рассмотрении ведомства, добавляется в сообщении.
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Недвижимость , Экономика
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