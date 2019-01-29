В центре Москвы остановили незаконный ремонт в старинной усадьбе

В Москве приостановили незаконные ремонтные работы в главном доме старинной усадьбы Головиных в Потаповском переулке, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Главный дом усадьбы XVIII-XIX веков в стиле классицизм (Потаповский переулок, 8/12, строение 2) имеет статус федерального памятника. Сотрудники ведомства выявили, что арендатор без разрешения департамента штукатурил и окрашивал стены, а также проводил электромонтажные работы.

"Арендатору памятника выдано предписание на приостановку проводимых работ, возбуждено дело об административном правонарушении", — говорится в сообщении ведомства.

Как поясняется в нем, в прошлом году, арендатор здания согласовал проведение реставрации, однако, когда срок действия разрешения на работы закончился, Мосгорнаследие отказалось его продлевать, так как у подрядчика отсутствовала действующая лицензия для работы с памятниками.

Сейчас арендатор вновь запросил разрешение на проведение реставрации, но уже с лицензированным подрядчиком. Запрос находится на рассмотрении ведомства, добавляется в сообщении.