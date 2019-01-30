Названы города России с самыми высокими новостройками

Результаты масштабного исследования представил аналитический центр ЦИАН.

По итогам 2018 года среднее количество этажей в новостройках российских городов — 12,6. По сравнению со всей застройкой советского периода, средняя высотность которой составляла 5,7 этажа, показатель вырос более чем вдвое. По сравнению с жилищным строительством 1990-2000-х годов средняя высота новостроек выросла на 52 процента.

В городах-милионниках высотность новостроек в среднем составляет 15,1 этажа. Это на 20 процентов больше, чем в целом по всем крупным городам. Самые высокие дома строятся в Москве (20,5 этажа), Екатеринбурге (17,4) и Красноярске (17,1).

К слову, в Екатеринбурге средняя этажность домов по сравнению с советским периодом выросла в 1,6 раза, а в Красноярске — в 2 раза. Значительное увеличение показателя наблюдается и в Новосибирске — в 1,5 раза.

"Наименьшие изменения зафиксированы в Волгограде, — сообщили аналитики ЦИАН. — Здесь показатель вырос на 49 процентов по сравнению с домами советского периода и лишь на четыре процента по сравнению с застройкой 1090-2000 гг. "

Среди городов с численностью населения от 500 тысяч до одного миллиона человек лидирует Владивосток с показателем 19,4 этажа. Кстати, в этом городе долгое время многоэтажная застройка была запрещена из-за сейсмоопасности. Однако к концу 2018 года средняя этажность новостроек в нем достигла 19,4 этажа. По сравнению с советским периодом рост составил 2,5 раза, с периодом 1990-2000 годов — 2 раза. С заметным отставанием следом идут Оренбург (15,3 этажа) и Ижевск (15,2).

Наибольшие темпы прироста высотности, более чем в 3 раза, зафиксированы в Тюмени и Иркутске, наименьшие — в Ярославле (плюс 41процент) и Ульяновске (плюс 47).

Эксперты отмечают, что из 60 крупнейших городов за пределами столичных регионов только в семи строятся жилые дома высотой более 30 этажей. Наибольшее количество таких домов расположено в Екатеринбурге. Там насчитывается 13 корпусов высотой от 31 до 52 этажей.

Самый высокий небоскреб — это 52-этажная башня "Исеть" на берегу одноименной реки, которая является частью делового квартала "Екатеринбург-Сити".

На втором месте по высоте расположился строящийся во Владивостоке ЖК "Аквамарин" — 42 этажа. Проект реализуется на берегу Амурского залива. Следом идет ЖК "Чемпион парк" в Екатеринбурге. Он состоит из трех 37-этажных корпусов, причем две башни уже введены в эксплуатацию.

Средняя высота новостроек в агломерации Санкт-Петербурга составляет 13,1 этажа. По сравнению с домами советской эпохи этажность в городе на Неве выросла в 2,3 раза, а по отношению к застройке 1990-2000-ых — на 72 процента.