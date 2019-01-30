Как легально сэкономить на квартплате

Светлана Викторовна, одна из наших читательниц столкнулась с проблемой двойных платежей. С 2013 года она платит двойную плату за домофон. Управляющая компания начисляет плату за него отдельной строкой, хотя собственники уже платят за него по строке содержание и ремонт.

Светлана Разворотнева: Часто бывает, что в платежке есть отдельно плата за общедомовое имущество и еще плата за домофон. Это законно лишь в том случае, если домофон не включен в перечень общедомового имущества. Нужно сходить в управляющую компанию, посмотреть договор управления, в состав которого в обязательном порядке должен входить перечень общедомового имущества. Если не входит — то отдельная строка в платежке законна, хотя в будущем есть смысл подготовить и принять на общем собрании новый договор управления, включив в состав общего имущества спорные элементы.

Владимир приобрел новую квартиру в Новой Москве, в каждой квартире установлены тепловые счетчики. Однако управляющая компания выставляет счета за тепло исходя из своих нормативов, которые выше платежей по счетчикам. Как быть?

Светлана Разворотнева: Плата за отопление устанавливается в соответствии с постановлением правительства № 354. И в первоначальной редакции этого документа говорилось, что расчет платы за тепло может производиться исходя из показаний счетчиков на тепло, если дом имеет общедомовой прибор учета и все помещения в многоквартирном доме оборудованы индивидуальными приборами учета тепла. То есть платить по счетчикам могли только жители домов, где счетчик имелся в каждой квартире.

Но при заселении нового многоквартирного дома часто собственники повреждали приборы, несколько или один, и все остальные уже не могли платить по счетчикам.

Но сейчас нормы изменились. Конституционный суд РФ своим постановлением от 10 июля 2018 года № 30-П признал такую практику начисления платы не соответствующей Конституции. И 28 декабря 2018 года соответствующие изменения были внесены в 354-е постановление правительства.

Собственники на общем собрании могут снизить платеж за содержание общедомового имущества

Таким образом, сегодня управляющие компании, ресурсоснабжащие организации или расчетные центры обязаны считать плату за тепло исходя из показаний индивидуального прибора учета тепла. Так что следует указать управляющей компании на то, что ее подход устарел.

Если же УК к доводам не прислушается, всегда можно пойти дальше, обратиться в Государственную жилищную инспекцию, в прокуратуру или в суд с требованием о проведении перерасчета.

Жители одного дома пожаловались нам на очень большую придомовую территорию. Настолько, что на ней располагается дорога, причем в ужасном состоянии. Собственникам предложили отремонтировать ее за свой счет. Могут ли они отказаться?

Светлана Разворотнева: Собственники помещений многоквартирного дома обязаны содержать общее имущество. И если ваш участок сформирован и имеет кадастровый паспорт, собственники на праве общедолевой собственности владеют им и обязаны поддерживать его в хорошем состоянии.

Если ремонтировать за свой счет дороги вы не хотите, можете уменьшить состав общего имущества, исключив часть придомовой территории. Для этого нужно провести общее собрание собственников квартир дома и принять такое решение. Сделать это непросто, ведь в случае с общим имуществом нужно, чтобы проголосовали 100 процентов собственников. Но все-таки возможно.

Жительница Ставропольского края пожаловалась на холод в доме. Температура в квартире 19 градусов. Причем в доме три подъезда, в двух тепло и только в одном холодно. Приходится включать обогреватель. Как сделать, чтобы в доме было тепло?

Светлана Разворотнева: Тут порадовать вас нечем. Норма составляет 18 градусов в дневное время, в ночное — даже 16 градусов.

Но у вас в нескольких подъездах тепло, а в одном холодно. Очевидно, что это проблема не в том теплоносителе, который идет в дом, проблема в техническом состоянии дома. И ею надо заниматься: посмотреть, какие есть ресурсы по повышению энергоэффективности дома, какого рода работы можно провести, чтобы сократить потери тепла. Тем более с этого года собственники могут получить компенсацию из средств Фонда содействия реформирования ЖКХ при проведении таких работ.

Игоря из Москвы интересует строка «содержание и ремонт». Его подъезд в плохом состоянии, а деньги собственники платят немаленькие. На дом получается огромная сумма. Он интересуется, куда она уходит.

Светлана Разворотнева: В этой строке мы платим за содержание общедомового имущества. У нас есть постановления 461-е и 290-е, в которых определен перечень работ по содержанию этого имущества и правила его содержания. Этот перечень очень большой. В нем весенне-осенние осмотры, заключение договоров с организациями, которые осматривают ваше внутридомовое газовое оборудование, заключение соглашений с лифтовиками, текущие осмотры и ремонты. Многие из этих работ вы можете даже не замечать, но они проводятся и стоят дорого.

Если следовать закону, то плату за содержание общедомового имущества устанавливают собственники на общем собрании. У вас должен быть на руках договор управления, в котором перечислен весь список работ, которые проводит управляющая компания по содержанию общедомового имущества. И если вы не ходите на общие собрания, то за вас все решения принимает муниципалитет, в Москве — управа.

Собственники, если хотят, могут пересмотреть список работ по общедомовому имуществу, оговорить стоимость работ. В итоге платеж снизится. Могут, наоборот, внести в него дополнительные работы по своему усмотрению, такое тоже бывает. В любом случае вы имеете право от управляющей компании требовать план и смету работ на будущий год.

Федор жалуется на взимание платы за крупногабаритный мусор. Действительно ли это нарушение?

Светлана Разворотнева: Крупногабаритный мусор является одним из видов твердых коммунальных отходов (ТКО) и не оплачивается дополнительно.

Сейчас в каждом субъекте РФ вводятся региональные операторы по обращению с ТКО. Они осуществляют сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов. В одном регионе их может быть несколько, но за каждым закреплена своя территория. Тарифы и нормативы для региональных операторов устанавливаются исполнительным органом власти субъекта РФ.

Если плата за крупногабаритный мусор превышает установленный тариф, то есть повод обратиться с жалобой в жилинспекцию, прокуратуру или суд.

Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя реформа заморожена до 1 января 2022 года. В этих городах плата за вывоз мусора включена в состав платы за содержание жилья в многоквартирном доме. Но и здесь можно оспорить несправедливо завышенные платежи. Стоимость платы за содержание жилья определяется договором управления домом, заключенным на общем собрании собственников. В некоторых случаях управляющие компании общую плату за содержание жилья детально расшифровывают, вынося стоимость тех или иных услуг в отдельные строки в платежном документе. Однако совокупная стоимость всех услуг по содержанию жилья не может быть выше установленной в договоре управления домом.