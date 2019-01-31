Гостиницу «Пекин» в Москве продают китайской компании

Китайская компания Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском городе Чэнду, может стать новым владельцем московской гостиницы "Пекин", которая находится у станции метро "Маяковская" в центре Москвы.

Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники на рынке недвижимости. В частности, как сообщили изданию в компании "Галс-Девелопмент", с покупателем уже подписан договор.

Сейчас, по оценкам экспертов, среднегодовая загрузка отеля находится на уровне 75-78%. Средняя стоимость номера — 5,5 тысячи рублей в сутки. "Пекин" может обойтись покупателям не менее, чем в 6 миллиардов рублей. В цену входит расположенное рядом здание общежития площадью 5 тысяч кв. м. Если новый владелец захочет переделать отель под уровень "пять звезд", то номерной фонд может быть удвоен.