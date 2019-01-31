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Гостиницу «Пекин» в Москве продают китайской компании 

Российская Газета + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Китайская компания Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском городе Чэнду, может стать новым владельцем московской гостиницы "Пекин", которая находится у станции метро "Маяковская" в центре Москвы.
Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники на рынке недвижимости. В частности, как сообщили изданию в компании "Галс-Девелопмент", с покупателем уже подписан договор.
Сейчас, по оценкам экспертов, среднегодовая загрузка отеля находится на уровне 75-78%. Средняя стоимость номера — 5,5 тысячи рублей в сутки. "Пекин" может обойтись покупателям не менее, чем в 6 миллиардов рублей. В цену входит расположенное рядом здание общежития площадью 5 тысяч кв. м. Если новый владелец захочет переделать отель под уровень "пять звезд", то номерной фонд может быть удвоен.
Гостиница "Пекин" строилась с 1939 по 1958 годы. Ее архитектор Дмитрий Чечулин — один из инициаторов строительства в Москве сталинских высоток. Сама гостиница также выполнена в стиле сталинского ампира. До 2003 года отель принадлежал мэрии Москвы, затем перешел в "Систему-Галс", дочернюю структуру АФК "Система" Владимира Евтушенкова. За долги отель был отдан ВТБ, а в 2016 году выставлен на продажу.
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Недвижимость , Дмитрий Чечулин , Владимир Евтушенков , АФК Система , Банк ВТБ , Правительство Москвы
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