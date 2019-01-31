Акционеры «Совхоза им. Ленина» увеличили сумму иска к Грудинину до 1,7 млрд рублей

МОСКВА, 31 января. / ТАСС /. Миноритарии "Совхоза им. Ленина" увеличили сумму исковых требований к директору предприятия Павлу Грудинину с 1,1 до 1,7 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Тяжба связана со спорной сделкой по передаче в собственность земли предприятия дочерней компании "ТТ Девелопмент".

"Мы просим взыскать как реальный ущерб, так и упущенную выгоду Мы просим о принятии нашего заявления об увеличении исковых требований в части упущенной выгоды. Мы по-прежнему просим 1,099 млрд материального ущерба и 598,294 млн рублей в качестве упущенной выгоды", — сказал на заседании суда представитель истцов Владимир Бояринов.

Он пояснил, что упущенная выгода связана с невозможностью использовать спорные участки в хозяйственной деятельности "Совхоза" и рассчитана на основании затрат, которые потребуются, чтобы вернуть их в оборот предприятия.

Суд изучил материалы, которые попросили приобщить к делу обе стороны, и объявил перерыв в заседании на пять дней до 7 февраля, не переходя к следующему этапу рассмотрения дела.

История спора

В судебном производстве было два иска по "Совхозу им. Ленина", связанных со сделкой 2008 года, когда "Совхоз" передал два участка стоимостью в 1,1 млрд рублей в качестве уставного капитала своей "дочке" — "ТТ Девелопмент". Один из них был разделен, его часть была продана в 2016 году IKEA для строительства магазина, который планировалось открыть в 2018 году. 29 ноября 2018 года на фоне этих тяжб IKEA заявила, что отказывается от планов строить магазин и готова продать землю или вернуть ее продавцу при возврате суммы сделки.

В феврале 2018 года несколько миноритариев "Совхоза" обратились в Арбитражный суд Московской области с требованием признать сделку недействительной, поскольку она не была вынесена на общее голосование акционеров. При этом, по словам адвоката Максима Паникара, который представлял на заседании 31 января интересы Грудинина, "ТТ Девелопмент" получил 1,037 млрд рублей от IKEA в рамках сделки и перечислил эти средства "Совхозу", а трансферт был поддержан решением общего собрания акционеров, заявил он.

По февральскому иску первая и апелляционная инстанции установили правоту миноритариев и потребовали признать недействительным учредительный договор "ТТ Девелопмент". Грудинин пояснял ТАСС, что поскольку суд признал недействительным передачу уставного капитала, "ТТ Девелопмент" предстоит ликвидировать, а имущество компании вернуть в "Совхоз".

Параллельно с требованием признать сделку недействительной миноритарии обратились в суд с иском о возмещении ущерба в 1,1 млрд рублей, причиненного "Совхозу" этой сделкой.

Согласно данным системы СПАРК, "ТТ Девелопмент" находится в стадии ликвидации с сентября 2018 года. Ответчики заявили на заседании, что в ходе ликвидации юридического лица часть земли, которая не была передана IKEA, вернулась в собственность "Совхоза", и предоставили суду соответствующую выписку из ЕГРН за январь 2019 года.

ЗАО "Совхоз им. Ленина" — сельскохозяйственное предприятие в Ленинском районе, крупнейший в Московской области производитель клубники. Грудинин занимает пост директора закрытого акционерного общества и является его бенефициаром.