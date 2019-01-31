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Самую маленькую российскую квартиру нашли в Казани 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: mirkvartir.ru
Практически в каждом российском городе можно купить мини-квартиру общей площадью менее 15 квадратных метров, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Самый компактный подобный объект — 12-метровый в Казани. Жилое помещение с ремонтом, мебелью и всей необходимой бытовой техникой выставлено на продажу за 1,35 миллиона рублей.
Как отмечается в описании лота, он имеет статус квартиры и может быть приобретен с привлечением ипотеки. «Произведен косметический ремонт, установлен пластиковый стеклопакет. Квартира очень светлая и уютная! Туалет и душ в квартире», — гласит объявление. Автор назвал жилище «отличным вариантом» для молодой семьи.
Вторая в списке самых маленьких квартир страны — студия площадью 12,5 метра в Новосибирской области. Она также отремонтирована. Цена — 850 тысяч рублей. «Бронза» рейтинга досталась объекту размером 12,7 квадратного метра в городе Миассе (Челябинская область). За него просят 430 тысяч рублей.
Специалисты также нашли малогабаритные квартиры в Кемерове, Калининграде, Архангельске, Санкт-Петербурге, Москве, Владивостоке и в Ялте.
Осенью 2018-го стало известно, что в Москве сформировался дефицит малогабаритного жилья: к сентябрю на вторичном рынке недвижимости осталось около 1,2 тысячи одно-, двух— и трехкомнатных объектов минимальной площади — в два раза меньше, чем год назад.
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Недвижимость , Lenta.ru
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