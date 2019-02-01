Найден самый дорогой отель России

Эксперты онлайн-сервиса Aviasales проанализировали бронирования россиян во время зимних каникул и назвали самую дорогую российскую гостиницу. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Самым роскошным российским отелем оказался расположенный в Санкт-Петербурге «Талион Империал». Пара путешественников забронировала в этом отеле номер люкс на сутки за 700 тысяч рублей.

Отмечается, что «Талион Империал» находится в здании дворца XVII века, а в самом номере люкс стоит антикварная мебель и кровать с балдахином. Самый дорогой номер занимает 240 квадратных метров, и его гостям предоставляется доступ в спа, лаунж зону, а также завтрак с икрой и шампанским.

На втором месте в списке самых роскошных отелей оказался московский «Хаятт Ридженси Петровский Парк», где россияне забронировали номер на одну ночь за 600 тысяч рублей. На третью позицию встала гостиница «Богатырь» в «Сочи Парке».