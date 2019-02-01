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Найден самый дорогой отель России 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: taleonimperialhotel.com
Эксперты онлайн-сервиса Aviasales проанализировали бронирования россиян во время зимних каникул и назвали самую дорогую российскую гостиницу. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Самым роскошным российским отелем оказался расположенный в Санкт-Петербурге «Талион Империал». Пара путешественников забронировала в этом отеле номер люкс на сутки за 700 тысяч рублей.
Отмечается, что «Талион Империал» находится в здании дворца XVII века, а в самом номере люкс стоит антикварная мебель и кровать с балдахином. Самый дорогой номер занимает 240 квадратных метров, и его гостям предоставляется доступ в спа, лаунж зону, а также завтрак с икрой и шампанским.
На втором месте в списке самых роскошных отелей оказался московский «Хаятт Ридженси Петровский Парк», где россияне забронировали номер на одну ночь за 600 тысяч рублей. На третью позицию встала гостиница «Богатырь» в «Сочи Парке».
В январе специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые дорогостоящие поездки россиян за 2018 год. Самым дорогим стало путешествие по России, которое совершала семья из пяти человек. За транспортировку, проживание, питание, экскурсионную программу и VIP-услуги они заплатили 35 миллионов рублей (семь миллионов рублей за каждого члена семьи).
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Недвижимость , Ассоциация туроператоров России , Lenta.ru
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