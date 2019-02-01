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СМИ: Рядом с «Москва-сити» построят крупный офисный комплекс 

Прайм + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Инвестиционно-девелоперская компания MR Group планирует построить высотный многофункциональный комплекс рядом с деловым центром "Москва-cити", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на одного из партнеров девелопера.
Планируется, что площадь нового центра составит около 120 000 кв. м.
Как в свою очередь рассказали изданию топ-менеджеры трех консалтинговых компаний, работавших с этим проектом, застройщик либо уже приобрел, либо в самое кратчайшее время купит права на земельные участки площадью свыше 2 гектаров между Третьим транспортным кольцом, Шмитовским проездом и 3-й Магистральной улицей. Это рядом с платформой Тестовская и станцией МЦК "Шелепиха".
Пока, рассказали собеседники, концепция проекта не утверждена. Источнкии издания отметили только, что с изрядной долей уверенности можно сказать, что большую часть займут офисы.
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